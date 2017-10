Bartolo Colón: “Yo seguiré”

“Me dijo que me había visto lanzar por primera vez y ahora me vio lanzar por última vez”, manifestó Colón después del juego. “Pero me imagino que estará hablando de él porque yo seguiré”.

Colón dijo que pretende cumplirle su promesa a su fallecida madre, Adriana, de tirar hasta los 45 años de edad.

“Aquella es la meta”, expresó Colón. “Eso fue lo que le prometí a mi vieja y eso es lo que quiero hacer”.

Colón no estará en el roster de Minnesota para el Juego del Comodín de la Liga Americana en Nueva York, pero cabe la posibilidad de que sea el cuarto abridor si los Mellizos avanzan a la Serie Divisional del Joven Circuito.

El piloto de la novena de Minnesota, Paul Molitor, dijo que todavía no ha pensado en eso, ni Colón tampoco.