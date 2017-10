El Colegio Médico Dominicano –CMD- hizo un llamado a huelga general por 24 horas para el próximo miércoles en todos los hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social y Salud Pública.

Durante el paro, los médicos solo estarán cubriendo las emergencias y a los pacientes en estado crítico.

De acuerdo al presidente del CMD, Wando Ariel Suero, el paro es en virtud del alegado caos, la anarquía, las recurrentes violaciones de todo tipo incluyendo hasta los acuerdos CMD-Gobierno, unido todo estos los abusos de poder y constantes atropellos a los derechos fundamentales que la dirección de Servicios Nacionales de Salud (SNS) ha implementado en desmedro de los médicos.

Los médicos aseguraron que si el Gobierno no responde a sus demandas, la semana próxima la huelga será por mucho más tiempo.

“Señor gobierno de Danilo Medina, no más violaciones a estos acuerdos, no más represión, no al caos, al desorden y a la falta de gerencia del SNS”, expresó Suero.