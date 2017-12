Patronos propondrán a sindicalistas pagar prestaciones cada mes a los trabajadores

Santo Domingo.- El presidente de la Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM) reveló que ese sector estudia la posibilidad de proponerle a los líderes sindicales pagar las prestaciones laborales cada mes, y no cuando se le pone fin a su contrato de trabajo como sucede en la actualidad.

Fermín Acosta informó también, que marchan a buen ritmo las conversaciones con los representantes de las centrales sindicales, donde se discute la reforma del Código Laboral Dominicano.

Acosta explicó que las conversaciones se están llevando a cabo semanalmente con la mediación del ministro de Trabajo, Ramón-Mochy-Fadul, y en la actualidad se ha avanzado en más de un 60 por ciento en los puntos sujetos de discusión.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente empresarial argumentó que la modalidad de pago semanal de las prestaciones laborales se usa en varios países de la región, razón por la COPARDOM está estudiando esas experiencias para ver como la implementa en la República Dominicana.

Agregó que la necesidad de reformar el Código Laboral, no se debe solamente al tema de las prestaciones, sino que ahora hay actividades que antes no se llevaban a cabo, sobre todo cuando dicha pieza legislativa entró en vigencia en el año 1992.

“A partir de ahora debemos ver un mecanismo donde el dinero del trabajador no esté supeditado al éxito o fracaso de una empresa, que cuando una empresa fracasa, la gente que ha estado trabajando ahí es parte del fracaso, entonces que haya un esquema que ese dinero vaya llegando a los ahorros de la gente, y además que vaya generando ganancias en la economía“, detalló Fermín Acosta.

Sostuvo que no es justo que una persona que dura 20 años trabajando en una empresa y al final le paguen sus prestaciones laborales, pues ese dinero que debieron pagarle en el primer año, pagado en en esa fecha, es un dinero devaluado.

“Entonces es mucho más beneficioso que yo te pague menos, pero que te lo pague ahora, que ese dinero se reinvierta, que tus ingresos que representan esos recursos crezcan, y que la economía utilice ese dinero para producir“, acotó el dirigente empresarial.

El presidente de a Confederación Patronal Dominicana fue enfático en aclarar que el sector empresarial, al plantear la necesidad de que se produzca una reforma al Código Laboral, nunca ha pretendido desconocer derechos adquiridos de la clase trabajadora.

No hay un planteamiento todavía puntual, y lo que nosotros pensamos es que ni siquiera puede ser anualmente, puede ser mensualmente, aunque todavía no está consensuado lo que se haría, estamos hablando de tipo de cosas que se hacen en otros países y que todavía no hay un planteamiento formal“, aclaró.

Fermín Troncoso dijo que la mayoría de las soluciones económicas a que se pueden aspirar, ya en otros países las implementados, como es el caso del pago de las prestaciones laborales mensualmente.

“Lo he venido estudiando en otros países y creo que nosotros debemos ir hacia allá, en mayor o menor medida que lo vayamos implementando de manera parcial, pero tenemos que buscar una solución, porque además hay que ponerle límites a las cosas“ precisó.

Recordó que el tiempo promedio de los trabajadores en un empleo es de siete años, por lo que hay que utilizar esas estadísticas para hacer las proyecciones futuras, porque el Código Laboral debe ser para proteger al que trabaja y al que no trabaja.

Acosta dice deficiencia de la seguridad estatal ha incrementado empresas seguridad privadas

El dirigente empresarial Fermín Acosta Lamento que los empresarios y las familias tengan que recurrir a contratar compañías de seguridad privada, debido a que la que ofrece el Estado es muy deficiente.

“Lo primero que la seguridad es una responsabilidad del Estado, cuando el Estado no puede dar la seguridad entonces se fomenta una seguridad privada que es un negocio“ precisó el presidente de la Confederación Patronal Dominicana.

Sostuvo que dependiendo de la deficiencia que tenga la seguridad que debe proveer el Estado, la del sector privado tiende a ser mayor, porque hay países donde la seguridad privada es prácticamente inexistente, y hay otros donde es muy necesaria que es el caso de la República Dominicana.

“Para usted tener una seguridad en su empresa, en la casa, usted necesita una seguridad privada, es una pena y nosotros aspiramos a que eso vaya cambiando, o sea hay mucha seguridad privada porque la estatal ha fallado“, sentenció el dirigente empresarial.

En tal virtud explicó que el sector empresarial está de acuerdo en que haya una legislación que fomente el buen negocio, que por demás sea transparente, de la seguridad privada en el país.

“Pero esa legislación que se ha presentado tiene alguna deficiencia que hay que modificar, porque usted no puede tener un superintendente de la seguridad privada que sea juez y parte, que tenga calidad para suspenderle la licencia, para multarlo y cerrarle la empresa si el lo creyera conveniente“, advirtió el líder empresarial.

Dijo que deben haber otras estructuras para manejar ese tipo de cosas, además de que se le están poniendo unos impuestos a los ingresos de la seguridad privada para que vaya a esa Superintendencia, cuando los tributos tienen que ir a través de leyes que forman parte del engranaje jurídico de la nación.

Explicó que con los ingresos se pagan los impuestos para que el Estado lo regule y cree las instancias que crea de lugar, pero no que se tenga que tributar también para mantener esas instituciones.

Insistió en que las empresas de seguridad hay que regularlas, porque hay que corregir situaciones como el hecho de dejar un vigilante de seguridad hasta tres días en un lugar porque el sustituto no llega, aunque aclaró que esa es la excepción y no la generalidad.

En otro orden Fermín Acosta criticó los bajos salarios que se paga en la administración pública, y dijo que eso puede constituirse en un aliciente para la comisión de actos de corrupción en el Estado.

Dijo que el Producto Interno Bruto pudiera tener un mayor crecimiento si el Estado mejora los niveles salariales, y citó el caso del sector privado que ha ido incrementando los sueldos de sus trabajadores por encima de los niveles de inflación que reporta el Banco Central.