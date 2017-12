Confiscan casa de exvicepresidenta en Guatemala por corrupción

CIUDAD DE GUATEMALA— Durante un juicio realizado el lunes se determinó que la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, adquirió de manera ilegal una casa mientras estuvo en el cargo (2012-2015), la cual tiene un valor de más de doce millones de quetzales (1.6 millones de dólares). Tras no demostrar el origen de los recursos, la casa fue confiscada por el Estado.

Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, dijo a The Associated Press que la propiedad se ubica en una zona lujosa de la Ciudad de Guatemala llamada “La Cañada”. Sandoval agregó que también se confiscaron cuentas bancarias a nombre de las empresas Bienes, Inversiones y Arrendamientos Vida por más de 105.000 quetzales (unos 14 mil dólares) y 80 mil (alrededor de 10 mil dólares) a nombre de la entidad Veintiocho de Marzo, S.A., vinculadas con Baldetti.La residencia será destinada para uso de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, así como para la custodia y archivo de expedientes del Ministerio Público.Esta es la segunda propiedad de Baldetti que pasa a manos del Estado. La primera fue una casa ubicada en “Los Eucaliptos”, un exclusivo residencial. Ese inmueble está valorado en 19 millones de quetzales (2.6 millones de dólares) y también le fue retirada a Baldetti porque no pudo justificar el origen de los recursos con los que la adquirió.Sandoval agregó la exvicepresidenta tiene otras diez propiedades que serían confiscadas porque las investigaciones revelan que fueron adquiridas de manera ilegal.Baldetti es señalada junto al expresidente Otto Pérez Molina de liderar una estructura criminal que operaba en las aduanas y defraudaba al Estado, en un caso conocido como “La Línea”. También se le vincula en el caso “Cooptación del Estado” sobre financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota, agrupación política que la llevó al poder.