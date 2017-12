Putin dice que Rusia no boicoteará los Juegos Olímpicos

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el país no boicoteará los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang.

Putin dijo el miércoles que su gobierno permitirá que los deportistas rusos compitan bajo la designación de neutrales en la justa del próximo año en Corea del Sur.

El Comité Olímpico Internacional vetó al equipo ruso de los Juegos como castigo por los casos de dopaje en los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi. El COI, sin embargo, invitará a deportistas rusos a competir bajo la bandera olímpica.

“Sin duda alguna, no habrá ningún tipo de boicot”, indicó Putin en un mensaje televisado, después de anunciar su campaña de reelección en una fábrica automotriz. “No evitaremos que nuestros (atletas) olímpicos participan, si cualquiera quiere participar como individuo”.

“Se han estado preparando todas sus carreras para estas competencias, y son muy importantes para ellos”, agregó.

Un boicot ruso hubiese sido el mayor en unos Juegos Olímpicos desde que la Unión Soviética y sus aliados se perdieron la justa de 1984 en Los Angeles. Ese boicot fue en respuesta al de Estados Unidos y otros países a los Juegos de Moscú cuatro años antes.

Putin también dijo que Rusia no aceptará las acusaciones de que patrocinó un programa estatal de dopaje en los Juegos de Sochi. Catalogó la decisión del COI como “motivada por la política” y como un “castigo colectivo” injusto.

Una comisión del COI encabezada por el ex presidente suizo Samuel Schmid determinó el martes que hubo un programa de dopaje, aunque indicó que no halló evidencia de que hubiese conocimiento “entre las máximas autoridades” del país. Sin embargo, indicó que es “imposible concluir” que Yuri Nagornykh, el viceministro de deportes durante los Juegos de Sochi, no estuviese al tanto de los encubrimientos de casos de dopaje.

Atletas, entrenadores y políticos rusos han criticado el fallo del COI, pero la mayoría han dicho que es mejor aceptarlo y competir.

Yelena Isinbayeva, una miembro rusa del COI y bicampeona olímpica del salto con pértiga, también descartó la posibilidad de un boicot.

“Le diría a los atletas rusos que se preparan para los Juegos Olímpicos en Pyeongchang que no se desilusionen, y que definitivamente no hagan nada estúpido como un boicot”, dijo Isinbayeva a la televisión estatal. “No vale la pena”.

Agregó que la decisión del COI de otorgar la etiqueta de “Atletas Olímpicos de Rusia” a los deportistas del país fue lo que la convenció de aceptar las sanciones.

Uno de los funcionarios rusos que enfrenta más presión es el viceprimer ministro del país, Vitaly Mutko, quien fue vetado de por vida por el COI. Mutko era el ministro de deportes de Rusia en 2014, y ahora está a cargo de la organización de la Copa del Mundo de fútbol del próximo año.

“(Mutko) involucró al país en una pesadilla”, dijo la entrenadora de patinaje artístico Tatyana Tarasova a la agencia R-Sport, acusando al funcionario de no hacer lo suficiente para proteger a los atletas rusos de las acusaciones de dopaje. “Lo lamento por la gente que ha sufrido por su incompetencia”.

El Kremlin ha negado haber patrocinado un programa estatal de dopaje, y la prensa estatal catalogó el miércoles la sanción como un complot para afectar a Rusia.