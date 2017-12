Cruz Jiminián denuncia intento de estafa ofreciéndole vehículos desde el Gobierno

El doctor Antonio Cruz Jiminián denunció este viernes que un grupo de “ladrones” intentó estafarlo haciéndose pasar por funcionarios del Gobierno ofertándole conseguirle vehículos a cambio de una cantidad de dinero.

A través de un video, el doctor Jiminián, quien es propietario de una clínica y una fundación, dijo que las personas lo llamaron por teléfono y le dijeron que depositara un dinero en la cuenta número 960018295-3. No especificó el banco, pero dijo que estaba a nombre de Leydi Mosquea.

Explicó que las personas que lo contactaron se identificaron como el licenciado Flores y el licenciado Henry Ruíz, quienes le dijeron que para hacer entregarle dos vehículos tenía que hacer un depósito a Finanzas (Ministerio de Hacienda) y le dan el referido número de cuenta.

“A mí me llaman del Palacio Nacional, un grupo haciéndose pasar por funcionarios del Gobierno, en nombre del presidente de la República un tal licenciado Flores, un tal licenciado Henry Ruíz, y te dan un teléfono del Palacio y entonces cuando tu llamas responden ellos mismos: Presidencia de la República, que el Presidente te había donado dos vehículos, pero que había que hacer el traspaso inmediatamente, que depositaras en, oigan lo que me dicen: deposite en Finanzas pero a esa cuenta: 960018295-3 de Leydi Mosquea”, dijo.

Agregó este “grupo de ladrones, estafadores ha engañado a mucha gente, no se deje engañar, a nadie le cesa dinero que usted no conozca, porque todos eso son trucos y hay un millón de trucos, mucho cuidado, a mi no pudieron engañarme”.