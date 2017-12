Derrick Rose tiene espolón óseo en un talón

Derrick Rose dice que tiene una espuela ósea en el tobillo izquierdo y reconoció que podría necesitar someterse a un procedimiento para corregirlo si su programa de rehabilitación no se realiza, según reveló el base de los Cleveland Cavaliers en una práctica de tiro el viernes.En declaraciones a los medios por primera vez desde que se reincorporó a los Cavs a principios de esta semana, Rose se mostró de buen ánimo cuando los Cavs llegaron a la cancha para prepararse para el juego del viernes por la noche contra Indiana Pacers. “Me gustaría dar las gracias a toda la franquicia – [gerente general] Koby [Altman], la oficina central, los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico- quiero dar gracias por permitirme mi privacidad a mantener mi correcto estado de ánimo y mantener mi felicidad”, dijo Rose.

Expresó que su principal prioridad es atacar su rehabilitación ahora que está de vuelta en el redil. “Tengo que pasar por la rehabilitación tratando de recuperar mi tobillo”, dijo Rose. “Tengo una astilla de hueso que no le dije a nadie, pero solo estaba tratando de procesar todo eso yo mismo”. ”Se trata de lograr que el área se calme y luego fortalecer tu pierna nuevamente”, dijo Rose. “Entonces, después, puede que tengamos que someternos a un procedimiento, pero quién sabe”.

Rose se negó a responder cuán cerca estuvo del retiro durante su ausencia de casi dos semanas de los Cavs, ni reveló su paradero durante ese tiempo. Sin embargo, insistió en que los $80 millones restantes en su contrato de Adidas, que estaba en riesgo de perder si hubiera decidido alejarse de la NBA para siempre, no fue su factor motivador en su regreso. “Hombre, no me importa, no para ser grosero, no me importa nada de dinero”, dijo Rose. “No se trata de eso. Ahorré suficiente dinero. No se trata de eso. Si quisiera irme, me habría ido. Como dije, regresar aquí, comenzar con la rehabilitación, ese es mi primer paso. Mantenerlo sencillo”, dijo.