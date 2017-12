Parque Central: el pulmón ecológico que Santiago acoge

Santiago. Aún sin concluir los trabajos del Parque Central de esta ciudad, la población ha hecho suya sus instalaciones, lo que se evidencia en los cientos de personas que a diario acuden allí a ejercitarse o recrearse.

La idea gestada por la Asociación para el Desarrollo Incorporada hace 17 años, en los terrenos del antiguo Aeropuerto de Santiago, ha superado las expectativas de los habitantes de esta provincia, que desde que se habilitó la pista y se le puso el alumbrado eléctrico no ha dejado de ir a caminar, correr, montar bicicletas o a patinar, registrándose la visita de unas 1800 personas a diario, cifra que es superada los sábados, cuando acuden familias a hacer picnics o simplemente a respirar aire puro y desconectarse de los afanes del diario vivir. Su construcción se inició gracias a las gestiones del liderazgo empresarial de Santiago que tuvo la visión de solicitar al Gobierno que destinara los terrenos del antiguo aeropuerto a un gran parque metropolitano, lo cual fue aprobado por el Poder Ejecutivo al emitir el Decreto 383-00 el 8 de agosto del 2000.

Es un espacio urbano único, y el componente principal de un sistema de parques que busca hacer que esta ciudad tenga un ambientalmente sostenible. La gestión del parque, que los últimos días ha sido motivo de discordia entre sus promotores y la Alcaldía de Santiago, está a cargo del Patronato del Parque Central, constituido por catorce entidades que representan una alianza público-privada, entre ellas la Alcaldía, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Fernando Capellán, quien como actual presidente de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), ostenta la presidencia del patronato que rige el parque, valora como la acogida que le han dado a este centro recreativo que consta con una extensión de 450,000 metros cuadrados, donde ya se puede ver a una gran cantidad de personas ejercitándose y disfrutar de estas facilidades, diseñadas para un uso masivo de toda la población de Santiago

Esfuerzo mancomunado

“Tenemos 17 años en esto, esta todo claro: la parte legal, la parte de documentación, no hay ninguna duda de que el patronato es quien rige el Parque Central, no hay ninguna duda que es el diseño que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, un diseño amigable con los vecinos por la cantidad de puertas que tiene para acceso, el parque tendrá reglas y en eso es que estamos”, precisó Capellán.

Para el ingeniero Félix M. García C., ex presidente de APEDI, el Parque Central es el símbolo de la unidad de todas las asociaciones empresariales de Santiago, y es una obra que ha despertado mucho interés de toda la población. “No hay un lugar en Santiago donde se pueda ejercer esa actividad con seguridad. Esta es una obra que las asociaciones empresariales de Santiago tienen que lograrla. Aquí no hay intereses particulares, solo intereses comunes de la población”, expresó García C.

Los usuarios destacan sus beneficios

Los esposos Ana Cepeda y Manuel Núñez llevan meses caminando en las instalaciones del parque, por lo que expresan satisfacción porque tienen un sitio donde poder ejercitarse, y dicen que la habilitación del espacio era más que necesario. “Este es un asunto que compete a la ciudad de Santiago, se supone que Obras Públicas y Medio Ambiente están tratando de sacar el proyecto adelante, que se pongan de acuerdo”, dijo Manuel al traer a colación los desacuerdos que hace unas semanas se presentaron con el alcalde Abel Martínez, con relación a esta obra.