RD es “campeón” en el transporte de carga costoso

Cuando se habla de transporte de carga costoso –por tierra- en la región, a la República Dominicana hay que “sacarle su comida aparte”. En este país, el sindicato que mantiene el monopolio del sector establece precios que en algunos casos son hasta cinco veces más caros que los de otras naciones.



De acuerdo con un estudio sobre el tema, contenido en la base de datos del Doing Business, Comercio Transfronterizo, del Banco Mundial, mientras en Puerto Rico trasportar una carga a 85 kilómetros por hora cuesta 21 dólares, en República Dominicana transportarla apenas a cinco kilómetros por hora tiene un costo de 25.74 dólares.

Pero eso no se queda ahí. La misma investigación establece que mientras en El Salvador transportar una carga a una velocidad de 55.85 kilómetros por hora cuesta 12.90 dólares, en el caso dominicano tiene un costo de 64.5 dólares. Es decir, 5.15 veces más elevado en costo.

En Panamá el costo de 23.52 kilómetros por hora es de US$4.43, en Honduras 10 kilómetros por hora tiene un costo de US$43.60 y en Nicaragua, para la misma dimensión, la cotización es de US$46.65.

Las estadísticas contenidas en el estudio dicen que en el caso de México, el costo de un corrido de cinco kilómetros por hora es de US$23.30. El dato de los kilómetros por hora-costo se mide en función de las dificultades del tráfico, infraestructura y la edad de la flota (los años que tienen los vehículos que se usan). En República Dominicana el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y otras instituciones públicas y privadas han abordado el problema. La investigación del CNC se titula “Transporte de carga: herramienta fundamental para competir”. La institución se enfoca en la flota de carga, el observatorio de carga, la bolsa de carga, licencias, capacitación y otros componentes. Aborda la integración de toda la cadena. “El transporte terrestre de carga está en la agenda de Competitividad, porque es un elemento vital para que nuestra oferta exportable pueda competir, en tiempo y costos; así como para que los productos que consumimos lleguen a menores precios y con mayor calidad”, asegura el CNC.

Presidente y la inversión extranjera

El Consejo de Competitividad es la única entidad autónoma que es presidida por el propio presidente de la República. El organismo tiene la visión de que debe integrarse el sector transporte a las mesa de logística y conectividad, así como al objetivo estratégico de ser Centro de Distribución Regional.

Según datos de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el año 2012, la edad promedio de las flotas de camiones existentes en República Dominicana era de 20 años. “No podemos seguir siendo el país de la región con el transporte terrestre más costoso. Estamos hablando de un costo que quintuplica el costo del transporte en los países de Centroamérica. Tenemos los camiones que menos ruedan (…). Todo esto se debe a un sistema que ha imperado y que debe irse superando de manera paulatina, para garantizar que en República Dominicana podamos contar con un transporte verdaderamente competitivo”, apuntó Rafael Paz, abordado sobre el particular.

Y en referencia a los bloqueos que cada cierto tiempo realiza la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) en puertos y en autopistas del país, advirtió lo siguiente: “No es posible, no es aceptable y no es permitible que cuando haya un conflicto local, un sindicato o una corporación decida escalar el tema a nivel nacional y detener las actividades económicas de un país. Eso es contrario a la Constitución (…). No es posible que conflictos entre camioneros o la presión de un sindicato pongan en peligro, incluso, el suministro de alimentos en el país. No es posible que con una situación como la descrita se ponga en peligro a las familias dominicanas”.

El director ejecutivo del CNC ha calculado que los bloqueos que Fenatrado acostumbra realizar en los puertos del país representan un desbalance a las recaudaciones del Estado de aproximadamente 40 millones de pesos por hora. El funcionario advierte que esa situación es claramente un atentado contra el

bienestar de la familia dominicana y todos los sectores productivos nacionales.

Ayer, la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Patricia Bobea, calificó como atentado a la seguridad jurídica la paralización del despacho de mercancías y salida de contenedores en los Puertos, que perpetró Fenatrado.

Diversas instituciones lo mantienen en su agenda

El director ejecutivo del CNC planteó que en el país se requiere continuar con un proceso que permita realizar una transición en el transporte. “Las cosas no terminan con el levantamiento de un paro por parte de Fenatrado. Aquí hay que hacer una transición para garantizar la libertad en el transporte. En eso seguiremos trabajando desde el Consejo Nacional de Competitividad y otras instituciones”, aseguró Rafael Paz. Recordó el acuerdo suscrito con diversas instituciones para encaminar un conjunto de acciones.