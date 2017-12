El libro del reconocido crítico de arte Abil Peralta Agüero donde narra la vida y obra del artista Oscar Abreu ya está disponible para ser adquirido en Amazon.

Tras el consulado dominicano de Nueva York cerrar programa cultural “Muro de Arte 2017” que seleccionó a Abreu para distinguirlo como Artista del Mes de noviembre, se dio a conocer la primera edición del libro “Oscar Abreu, memoria del Psico-expresionismo”, de la autoría del crítico de arte, curador y consultor cultural Abil Peralta Agüero.

La actividad que se desarrolló durante un acto al que las autoridades consulares convocaron a la comunidad de artistas de origen dominicano para que conocieran más de cerca el activo calendario de trabajo de este pintor con estudios de arte en The School of the Art Institute of Chicago, y quien, durante sus años de trabajo en Manhattan se ha ganado el respeto, atención y valoración de críticos de arte, especialistas, coleccionistas y público que siguen sus exposiciones.

Para el cierre de la producción editorial de esta nueva publicación, en la que el crítico dominicano explora y profundiza en la trayectoria y obra de Oscar Abreu, Abil Peralta Agüero viajó a la ciudad de Nueva York durante los primeros días del mes de noviembre para ampliar, verificar y profundizar en el protocolo de investigación estética sobre la obra de Abreu, creada en los últimos años en Nueva York, y que le ha merecido la atención del público y medios de comunicación de esta ciudad.

“Muro de arte” es una iniciativa de gestión cultural del Consulado dominicano, que desde sus inicios ha contado con el apoyo entusiasta del cónsul general de la República Dominicana don Carlos Castillo, con el objetivo de promover el arte y la cultura dominicana en Nueva York, ciudad que desde hace décadas se ha convertido en el centro de mayor impacto y gravitación del arte internacional.

El libro “Oscar Abreu, memoria del Psico-expresionismo” fue presentado durante un acto al que asistieron reconocidas personalidades del ámbito cultural de esta ciudad, además de líderes políticos de origen dominicano y coleccionistas de arte que atesoran la pintura de Abreu. La publicación es una producción editorial de la firma ArtForo, impresa en dos volúmenes, en la que el autor Abil Peralta Agüero, premio Curador del Año, otorgado en 2002 por la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, se sumerge de manera íntima en la vida, trayectoria, obra y evolución de la pintura del artista contemporáneo Oscar Abreu.

Como parte del contenido del nuevo libro, el escritor e intelectual dominicano revela los distintos procesos de catarsis, angustias y sufrimientos que ha experimentado este pintor desde su niñez, para redescubrir y afirmar los desafíos estéticos, técnicos y estilísticos con los que ha querido impregnar su obra.