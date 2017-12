Presentan Planificación en la Comunicación Estratégica en la UTE

Santo Domingo. Dentro del ciclo de conferencias académicas, el pasado jueves 7, la Universidad de la Tercera Edad (UTE), presentó una ponencia titulada ‘La Planificación en la Comunicación Estratégica’ dictada por la estratega Rosario Medina Gómez, en el salón de actos de aquí.

Con validación de seminario profesional, y dirigido a participantes de las carreras de Relaciones Públicas, Derecho, Comunicación Social y Psicología; la Facultad de Humanidades vía el Decanato de Comunicación, invitó a la experta en Diseño y Planificación Corporativa, Organizacional y Política; a disertar sobre la importancia, el enfoque y la estrategia comunicativa masiva.

El decano de comunicación de la UTE, Pedro Pablo De La Cruz; y reconocido periodista dominicano, informó que el propósito fundamental de la conferencia en comunicación estratégica fue exponerles a los estudiantes de las distintas áreas del saber y humanidades; los desafíos y las novedades actuales que engloba las relaciones públicas.

“Tenemos que fomentar el estudio y la formación continua en esta carrera desde las aulas universitarias, enfocadas hacia el diseño y plan de acción de una estrategia comunicativa efectiva a tono con el siglo de las redes sociales y nuevas tecnologías”, sostuvo De La Cruz; refiriéndose a la innovación y vanguardia en relación a los públicos.

De inmediato, agregó que el ciclo de conferencias es iniciativa anual que pretende actualizar los conocimientos, interacción con las fuentes de información y medios de masas, adiestramiento intelectual para los participantes, como parte de acción formativa curricular desde la fundación de UTE.

“Igualmente, esta conferencia busca insertar los tópicos elementales de las relaciones públicas, la función del relacionista público, y a su vez, interactuar con los cursantes de la carrera escuchando sus inquietudes y anécdotas”, alentó el facilitador de Redacción Periodística; quien afirmó es un avance en la propuesta académica.

De su lado, Medina Gómez, propietaria de Estrategika; experta en Planificación y Diseño Estratégico de Comunicación, insistió que es básico dignificar la carrera como especialización y no detenerse en la consultoría o asesoría; además enfatizando la importancia en aprender y cultivar los procesos organizacionales.

“Es vital manejar al dedillo el rigor de la planificación, no trabajar con ideas sueltas, porque la planificación es previa, calendarizada, con plan de acción o ejecución, en un contexto y actividades. También saber qué presupuesto disponemos y qué se tiene o debe comunicar”, detalló la catedrática y comentarista radial.

Gómez, periodista de profesión, explicó que la comunicación orientada tiene objetivos generales y específicos que delimitan cómo se tiene que comunicar, “la planificación en la comunicación es la que empuja a los indicadores de eficiencia, es ejecutar y organizar, detectar a quién se tiene que comunicar: (Stakeholders o influencers).”

Continúo ampliando las claves para elaborar un Plan Operativo Anual (POA), que busca sistematizar y dar rigurosidad científica la gestión de comunicación. Animó a los uteistas a cuidar la reputación de su marca, cliente, empresa, institución u organización por considerarlo como el ‘mayor activo’.

La asesora en comunicación política también reflexionó sobre la relevancia de analizar, determinar y diagnosticar la situación real por medio de la investigación y plantear el direccionamiento de las acciones, “planificar es darse a conocer, colocarse, posicionarse y competir. Es monitoreo y medición constante.”

Una gestión diseñada y planificada con un nivel de percepción, visibilidad, posee un relacionista o dircom (director de comunicación) planificado, quien determina dónde se quiere estar en el futuro, (objetivo), y cómo llegar, (estrategias).

Un relacionista y estratega de la comunicación dirigida a masas, de la información y del consumo; utiliza con sapiencia los canales de comunicación, organizará y sistematizará los objetivos, las estructuras de servicios, clientes, grupos y marcas, es ser (top of mind), “lo que no se comunica, no se hizo.”

Recomendó a los futuros profesionales de comunicación corporativa y estratégica, fortalecer el marco teórico del quehacer del relacionista público, poseer mente elástica y promover el respeto a las delimitaciones del ejercicio estratégico comunicacional, por ser una carrera nueva en comparación al periodismo, siendo auxiliares pero con funcionalidad muy distintas.

“Las relaciones públicas son un eje transversal para todas las carreras, la planificación no se alinea; sin objetivos.” Finalizó con una bibliografía de consulta del chileno Eugenio Tironi Cavallo, de ascendencia italiana, connotado escritor y científico estratega.