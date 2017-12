Alexandra: Especialista en organizar y montar eventos

Hace dos años prefirió dejar un empleo que tenía en el sector eléctrico para iniciar una empresa que ha funcionado

El montaje de una actividad implica grandes esfuerzos, especialmente si se quiere cuidar cada detalle y que todo esté en el espacio y en el momento correcto. Alexandra García está acostumbrada a salir exitosamente de cada reto.

Es la presidenta de Pajet Corporation, empresa dedicada a la organización y montaje de eventos a nivel corporativo y en eso le va muy bien. Esos eventos con los que trabaja son: Seminarios, talleres, conferencias, presentación de libros, ferias, colocación y diseño de stands y todo tipo de estructura. Ha ido incorporando la preparación de cumpleaños.

Concretamente, se encarga de que el lugar esté bien diseñado, que las sillas y las mesas estén donde van, de que luzcan bien las cortinas, de que la comida llegue a tiempo y que sea del agrado de los comensales, y otros muchos detalles que llevan cada actividad en función de su naturaleza. Algunas conllevan la búsqueda y contratación de artistas.

“Realmente ofrecemos un servicio completo, que incluye desde la logística y la organización, hasta ver cuál es la situación real del cliente para cumplir con todas las expectativas”, le dice la emprendedora al periódico elCaribe, cuando le visitó para conocer con detalles sobre lo que hace la empresa. Alexandra está ubicada en el Distrito Nacional y tiene el teléfono de oficina 809-373-9190. Por lo regular el cliente que llega a Pajet Corporation tiene una idea de lo que quiere, pero el negocio se encarga de definir el concepto y la necesidad de ese usuario o cliente, explica Alexandra, mientras el reportero gráfico Kelvin Mota toma fotos para este escrito.

“Le ayudamos a que el evento quede lo más acabado posible”, dice con firmeza, en una conversación que se da en las primeras horas de la mañana. Mientras transcurre el diálogo, se observa un movimiento de aquí para allá y de allá para acá. Este día Alexandra tiene una agenda amplia por cumplir y cada uno de sus colaboradores está atento a la preparación de platos y a otros puntos.

Unos cortan quesos, otros colocan pastelitos, unos cargan las bandejas, pelan cebollas y zanahoria y otros se encargan de que cada proceso reúna los más altos estándares. “Es común que sea así”, dice Alexandra. “A menudo tenemos un trabajo intenso que muchas veces termina tarde en la noche. Si el evento es temprano en la mañana significa que debemos madrugar para que todo esté justo a tiempo y que los alimentos estén frescos. Es una función que nunca delegamos en otros”, agrega.

Alexandra tiene dos años con el negocio. Antes de crearlo laboraba para una empresa del sector eléctrico, donde era encargada de Planificación. Ahí adquirió experiencia sobre montaje de actividades a nivel corporativo. Es psicóloga industrial de profesión, con especialidad en el área de Planificación. “Tengo dos niñas y como toda madre quería dedicarle más tiempo a ellas, cosa que no podía conseguir como empleada. Me retiré porque quería formar un proyecto propio. La idea de esto me la dio mi esposo, porque él es un emprendedor desde pequeño. Me sugirió irme por el área donde estoy hoy día”, rememora.

“Gracias a Dios, que ha sido y es parte esencial de mi vida, arranqué el proyecto y he ido caminando bien”, sostiene. El capital con el que inició Alexandra fue el dinero que recibió como prestaciones en la empresa en la que laboró previamente.

Inicialmente operaba en una estrecha oficina ubicada en la avenida 27 de Febrero; actualmente tiene un espacio en el que moverse hacia un lado y otro es bastante fácil por lo extenso que es. “Gracias a Dios y a nuestros clientes hemos podido crecer y ya podemos ofrecer la oportunidad de empleos a más personas”, refiere con satisfacción.

Pajet Corporation genera unos 10 empleos directos y otros indirectos, dada la cadena de clientes y suplidores que se genera en torno a un negocio de esa naturaleza. Hay actividades que Alexandra tiene que subcontratar en ocasiones para cumplir con todo lo que quiere un cliente. “A este tipo de trabajo hay que dedicarle tiempo, porque antes de un evento o actividad hay todo un proceso”, dice.

Un trabajo bien realizado se traduce en ganancias

Los clientes de Alexandra García normalmente llegan por referencia, de otros clientes a los que les ha ido bien con la empresa. “Un cliente le dice a otro que le gustó como le trabajamos y le da el contacto a esa persona o empresa y así va llegando uno y otros”, sostiene.

No eres la única que ofrece este tipo de servicio en el país. ¿Por qué venir donde ti y no donde otro?, le pregunta elCaribe. Su respuesta es esta: “Aquí ofrecemos calidad en todo lo que hacemos. Y esa es la referencia que da la mayoría de los clientes. Tenemos una entrega total por lo que hacemos. Tenemos amor por lo que hacemos”.

Indica que la empresa trabaja para todo tipo de público y constantemente está renovando y diversificando.