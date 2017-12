En su momento, el profeta Elías fue comisionado por Dios para detener la lluvia en el pueblo de Israel. A su debido tiempo también le fue ordenado abrir los cielos por medio de la oración para devolver cada gota alojada en las bóvedas celestes. Que momentáneamente o en alguna etapa de tu vida hayas sido privado de la abundancia que Dios ha deparado para ti, no es indicador del estatus que el proveedor, tu pastor y sustentador, te tiene. Lo expresa mejor el dicho, ¡aunque no soy el dueño del mundo, soy el hijo del dueño!​ ​Las reservas de los cielos y la herencia del padre, te pertenecen. Tú no dependes de lo que algunos piensen que mereces, por su gracia te ha otorgado ¡“su todo”!