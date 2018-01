César Mella: La gente siempre dice que los tiempos pasados fueron mejores. Eso no es verdad. El que casa quiere, quiere casa. Hay tres millones sin casa propia. Eso es verdad. Al que los Reyes Magos no le dejaron nada fue porque se portó mal. Eso es mentira. El que no come cerdo y pasteles de hoja no estuvo en Navidad. Eso es verdad. Dicen que todo río cambia cada instante, porque no lleva la misma agua. Eso es verdad. Pero, al cabo de todo, entre verdades y mentiras la vida sigue su agitado curso, como diría Manuel Antonio Rodríguez, “Rodriguito”, nuestro inolvidable filósofo popular.