Licey y sus barbas pintadas

Terminó el primer tercio del Todos contra Todos y los Tigres del Licey, que cruzaron a esta etapa con la espada de Damocles como fiel acompañante, salieron airosos en cada uno de sus seis compromisos.



La presión que les acompañó en la parte final de la serie regular llevó a Yamaico Navarro a sugerirle a Emilio Bonifacio, el capitán del conjunto, que había que buscar la manera de ligar algo de suerte para poder avanzar a la semifinal.

Surgió la idea de teñirse la barba. Navarro, sin quizás el bate más respetable del torneo, hizo lo suyo con un tono morado. Bonifacio, quien puso a un lado sus creencias religiosas, tuvo que esperar que pasara el cumpleaños de uno de sus hijos porque, según nos contó, su esposa no le permitiría eso durante la celebración.

Pero ahí anda con el suyo color rubio. Ayer se unió al coro Engel Beltré y se espera que Emilio continúe aplicando sus influencias para ganar más adeptos en esa causa.

Esa es la pelota: los jugadores persiguen las mil formas de la fortuna y si algo se les da, no lo cambian hasta que termina su hechizo. Los integrantes de los Medias Rojas de Boston, en el año 2004, estando debajo 0-3 de los Yanquis en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, comenzaron un ritual de un trago de un conocido etílico antes de cada partido. Hicieron el regreso más milagroso que se conoce en la historia y los frascos continuaron llegando hasta barrer a San Luis en la Serie Mundial.

Licey tiene foja de seis y cero. Repito, 6-0. Bien encaminado hacia la última ronda del torneo. Todo le funciona, hasta un poco de drama ante los Gigantes en la entrada final del juego de anoche.

Hasta nuevo aviso, la idea de las barbas pintadas rinde sus frutos.

Apunte esto.

Los bates rojos despertaron ayer ante las Águilas, cuyo relevo lució mal…El Escogido necesitaba ese respiro…Insisto en que están discutiendo todo…Tienen que bajarle algo con los árbitros…No justifico decisiones como la de ayer con el palo que en muchos lados se vio jonrón, pero mandarlos a la hoguera no es el mejor camino…En lo personal, no me gustan las rachas largas en la pelota…Pasan factura a la corta o a la larga.