Andrés Navarro: “Sí, yo aspiro a la Presidencia”

“Sí, yo aspiro a la Presidencia. Ahora, ¿cuándo? los tiempos lo dirán, el partido lo dirá”, así respondió el ministro de Educación, Andrés Navarro, a quienes cuestionan sus aspiraciones presidenciales.



Al ser entrevistado en el programa radial El sol de la mañana, el funcionario manifestó que es un político a tiempo completo que tiene derecho a aspirar a la posición que entienda pertinente en el tempo correspondiente.

“También pudiera aspirar a ser senador, a ser alcalde, a ser regidor también, que es una posición digna, lo que pasa es que uno evalúa. Yo tengo mi visión a largo plazo, pero no dejo de tener los pies sobre la tierra, y como no tengo ambiciones, o sea, no tengo desesperación por alcanzar metas fuera del ritmo correspondiente en el que me estoy desenvolviendo”, dijo.

Navarro manifestó que es de los políticos que piensan que la mejor forma de ser valorado y ganarse el apoyo de la población es haciendo un ejercicio ético y responsable de la política, “y en este caso, mi bandera como político es la nueva institucionalidad. Para mí en este país no hay mayor problema que la debilidad institucional, si vamos a hablar de pobreza vamos a terminar en la debilidad institucional”.

La semana pasada el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, acusó al ministro de estar armando una candidatura política desde el Ministerio de Educación, mediante una serie de medidas y políticas asumidas en la cartera.

Cuestionado sobre la reelección presidencial, afirmó que es al presidente Danilo Medina a quien le compete pronunciarse al respecto, y que él como miembro del PLD respetará las decisiones que en ese sentido tome el Comité Político.

Andrés Navarro manifestó que el tema de la reelección es más político que legal, tras resaltar que la Constitución tiene los mecanismos para su modificación.