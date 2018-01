En la cuenta regresiva

Esta semana termina la segunda legislatura extendida correspondiente al período pasado, y ni siquiera se conoció el proyecto de ley de partidos, y mucho menos el de ley electoral. Se podría decir que estamos casi a dos años de las próximas elecciones. Para el montaje de las elecciones entramos en la etapa regresiva. Un proceso complejo que no puede quedar al socaire de la indignidad congresual, narigoneado por el PLD, que lo somete a su antojo, como un comité más. No nos atrevemos a decir a la JCE que se prepare para obrar bajo los parámetros del pasado, pero si la cosa sigue como va, no habrá de otra. ¿Y la oposición? Bueno…