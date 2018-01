Renuncia la jefa de la Policía de Puerto Rico tras aumento de homicidios

SAN JUAN (AP) — La primera jefa de policía de Puerto Rico renunció el lunes en medio de un incremento en la tasa de homicidios mientras miles de agentes siguen reportándose enfermos en protesta por la falta de pago de horas extras.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que la ex oficial del ejército Michelle Hernández dejará el cargo después de un año de servicio al frente de uno de los mayores departamentos de policía bajo jurisdicción estadounidense. Las autoridades no dieron a conocer más detalles, y Hernández no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios a través de su portavoz.

Se han reportado 23 asesinatos en Puerto Rico en lo que va del año, en comparación con tan solo nueve en el mismo periodo del año pasado, dijo a The Associated Press el portavoz de la policía Carlos Rivera. Los homicidios de este año han ocurrido en toda la isla, incluido uno triple el fin de semana.

En las últimas semanas más de 2.700 agentes se reportan enfermos a diario, en comparación con el promedio habitual de alrededor de 600 al día. Se desconoce si la cifra ha cambiado en los últimos días o si se han tomado medidas contra los policías que se han ausentado por enfermedad. El departamento de policía de la isla refirió todas las preguntas a Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Ortiz le dijo a AP que la agencia investiga las ausencias y declinó entrar en detalles.

Carlos Morales, presidente de una asociación que representa a la mayoría de los más de 13.000 agentes del departamento, dijo que ni a él ni a muchos otros le molesta la renuncia de Hernández.

“No ha demostrado ni tiene el interés de cómo trabajar con la policía de Puerto Rico”, dijo a la AP.

Morales indicó que las ausencias diarias han caído ligeramente a alrededor de 2.300. Dijo que un juez que está al frente de una reforma de 10 años en el departamento de policía de Puerto Rico _la cual fue ordenada por el gobierno federal_ solicitó información sobre las ausencias y el motivo por el que ocurren. Dijo que los agentes están complacidos de que el juez se haya interesado en el tema.

Los policías han estado exigiendo el pago de millones de dólares en adeudos por el trabajo de horas extras tras el paso de los huracanes Irma y María, durante los cuales algunos trabajaron turnos de 12 a 15 horas durante los siete días de la semana.

Hace un par de semanas, Hernández calculó que el gobierno les debía a los agentes 35 millones de dólares adicionales en el pago de horas extras, pero dijo que el departamento aún computaba las listas de asistencia para determinar la cantidad exacta. Hasta el momento se han pagado más de 20 millones de dólares en una época en que la isla lucha para reestructurar una porción de su deuda pública de 73.000 millones de dólares en medio de una recesión de 11 años.

Además, funcionarios del gobierno anunciaron el lunes que se solicitó la renuncia de José Izquierdo, director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Los funcionarios no dieron más detalles ni respondieron a solicitudes de comentarios.