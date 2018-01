Andrés Bautista inscribe candidatura a la presidencia del PRM

El actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista inscribe su candidatura para ocupar nuevamente la presidencia de esa organización política. #PRM #elCaribe pic.twitter.com/vujLO4TG0v — El Caribe (@ElCaribeRD) January 10, 2018

Andrés Bautista, actual presidente del Partido Revolucionario Moderno -PRM- inscribió la mañana de este miércoles su candidatura para optar por repetir en el cargo durante la convención que se realizaría el 18 de febrero.

Bautista, quien mantuvo las expectativas sobre si iría o no al proceso, se inscribió pasadas las 11: 00 de la mañana en la Casa Nacional del partido.

El presidente del PRM dijo que decidió inscribirse en el proceso luego de una profunda reflexión tras los cuestionamientos que ha recibido por estar imputado en el caso de corrupción de Odebrecht.

“Después de una profunda y serena reflexión he arribado a la conclusión de que lo política y éticamente correcto es no abstenerme de este proceso eleccionario interno, puesto que Dios y yo sabemos de mi inocencia por los hechos que me han imputados”, dijo en un comunicado entregado a la prensa.

Dijo también que al buscar nueva vez dirigir al PRM ha tenido en cuenta su “irrenunciable compromiso con los valores democráticos, con el estado de derecho y con el progreso de nuestro país”.