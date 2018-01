Vincho ve narcotráfico se torna desafiante

El doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo estimó que el barco Kaluba que fue interceptado por guardacostas norteamericano el 1 de enero de este año con más de mil 500 kilos de cocaína, habría introducido a los puertos dominicanos más de 16 toneladas de dicha droga.

Sostuvo que hubo que esperar un plazo de tres días para poder determinar el lugar en que se encontraba los más de mil 500 kilos de cocaína que había transportado esa embarcación.

Calificó el asunto como muy delicado y advirtió que la autoridad norteamericana de hoy no es la que había en la administración anterior.

Castillo, quien por varios años dirigió la política antidrogas del Estado dominicano, advirtió que la posición de los Estados Unidos será endurecida frente al país con respecto al tema del narcotráfico.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Castillo calificó de preocupante lo que sucedió con el alijo de cocaína de La Romana, donde se llegó hasta desconectar el radar para facilitar la entrada de drogas, hecho por el cual varios altos oficiales fueron cancelados porque supuestamente estaban involucrados en dicho trasiego.

Agregó que lo más lamentable de esa situación es que ahí no podían intervenir los aviones Súper Tucano, porque se trataba de un vuelo comercial que hacía una ruta de manera legal, aunque viniera cargado con el alijo de cocaína superior a los 300 kilos.

“Ahora he visto el último barco, el Kaluba que han apresado, que había dado ocho viajes, pero parece por lo que leí en la prensa, porque no tengo muchos datos, que el dispositivo que habían preparado para ocultar la droga era tan cerrado que en Puerto Plata cuando llega, en el examen superficial que le hicieron no encontraron nada“, recordó.

Estima que en el país hay 250 mil adictos

Castillo, expresidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), estimó que en el país debe haber entre 200 a 250 mil jóvenes de ambos sexos adictos a las drogas. Advirtió por ello, sobre una corriente que persigue que en el país se legalice el consumo de marihuana.

Agregó que todo el que entra por esa puerta al consumo de drogas después va por algo más duro.