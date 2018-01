Valdespín: “Aquí nadie se rinde”

A pesar de que se encuentran en el último lugar de este Todos contra Todos, ni Jordany Valdespín ni los demás jugadores de los Leones del Escogido bajan la cabeza.



En cambio, en el ambiente rojo reina un simbólico lema ‘Duros de Matar’, que los mantiene en calma y positivos para estas tres jornadas que faltan cuando se encuentran a dos partidos del segundo peldaño. “Gracias a Dios seguimos en pie, y con dos victorias seguidas y faltando un juego, cualquier cosa podría definirse. Para nosotros todos los juegos de Round Robin han sido de vida o muerte. Aquí nadie se rinde”, manifestó Valdespín a elCaribe.

“No son 50 partidos, son 18. Y nosotros estamos preparados mentalmente. Hemos venido batallando y pegamos el standing. Nosotros estamos positivos. Aquí es juego por juego, picheo por picheo”, agregó Valdespín, quien tiene 30 años. Esta no es la primera vez que Valdespín, quien se ha convertido en un “león”, como le vociferan los aficionados en las gradas, ha participado con el Escogido. En la campaña 2012, reforzó al conjunto rojo en las dos últimas etapas del torneo invernal dominicano.

“Me siento bien contento, con este gran equipo. De darme la oportunidad nuevamente de jugar en Round Robin”, expresó Jordany, quien pertenece a las Estrellas Orientales. Sobre su forma de jugar el béisbol, Valdespín indicó que eso lo ha llevado a ganarse a los aficionados y que inició justo cuando militaba para los Tigres del Licey cuando fue seleccionado en el sorteo de novatos en 2009.

“Todo el que me conoce sabe que me gusta ganar, mi carrera inició en los Tigres del Licey. Fue ahí que nació mi agresividad de jugar con hambre y pasión por el juego. Tengo que agradecerle a esta liga que me sigue permitiendo jugar y ser un sustento para mi familia”, dijo Valdespín, quien batea en esta semifinal para promedio de .256, cuatro impulsadas y ha recibido seis boletos.

Anhela ganar un título con las Estrellas

Valdespín, quien ha estado con varios conjuntos con tradición ganadora como los Tigres, y ahora el Escogido, se encuentra con las Estrellas, que se enfrentan a su etapa más difícil de acabar con la sequía de 50 años. “Anhelamos ganar, hay mucho talento en las Estrellas. Un tremendo dueño. Hay que seguir trabajando fuerte, habrá más octubres, nada dura para siempre”, dijo.