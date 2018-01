Navarro llama a los maestros a no centrarse en conflictos

“Yo les animo a que más allá del conflicto de las posiciones individuales o grupales que podamos tener, que al fin y al cabo pasarán, nos centremos en lograr los objetivos de la educación dominicana”.



Con estas palabras el ministro de Educación, Andrés Navarro, se dirigió a decenas de maestros que asistieron al acto de inauguración del IX Congreso Internacional para la Mejora de la Enseñanza de la Matemática que tuvo lugar ayer en el salón La Fiesta del hotel Jaragua. Aunque no especificó a cuál conflicto se refería, el mensaje del ministro a los profesores adquiere notoriedad a propósito del rechazo que ha generado en una parte del sector docente la ordenanza 24-17, del Ministerio de Educación, que reglamenta el proceso de selección de directores regionales y distritales, y que establece la elección mediante un proceso competitivo de ternas.

“Para mí no es extraño lo que esté pasando. El conflicto es la expresión de que algo se está moviendo. Y hay que tener la capacidad de entender sin perder el ánimo para continuar estos procesos de cambios, también la suficiente apertura para escuchar las diferentes posiciones. Necesariamente, uno no tiene siempre la verdad; hay que estar abierto a escuchar y a modificar posiciones si es necesario”, sostuvo. El funcionario afirmó en su discurso que la República Dominicana vive una época de cambios en materia de educación. En ese sentido, dijo que no recuerda en la historia de la humanidad momentos de transformación sin conflictos. “Por eso yo les pido a ustedes que a pesar del ambiente de conflicto que se da en el sistema educativo, no se preocupen, eso es propio de los procesos de cambios”, exhortó a los profesores.

Agregó que “el maestro hoy día tiene muchas incertidumbres, es propio en el proceso de cambios, pero tengan la seguridad de que vamos a seguir haciendo los esfuerzos por mejorar las condiciones de nuestras escuelas” destacó. Navarro reconoció que la educación dominicana tiene grandes retos. Mencionó como un logro el proyecto República Digital, mediante el cual se dotará de un millón de computadoras a estudiantes, y servirá de recurso estratégico para la enseñanza de la matemática. En el congreso, organizado por la Universidad Apec (Unapec), se disertó sobre la necesidad de que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico, clave en el correcto entendimiento de la matemática.

Un congreso de cara a mejorar el desempeño

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), José del Castillo Saviñón, disertó en el Congreso de Matemática que termina hoy, y dijo que tiene un rol fundamental en el objetivo de sacar a la República Dominicana del último lugar en el desempeño del estudio de la matemática, evidenciado en la prueba Pisa realizada en el 2015.