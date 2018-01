“El ampaya no puede ser el hijo del mánager”

Comparó al PRM con una empresa en la que se despide a servidores “hasta sin prestaciones laborales”

El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante a esa misma posición en la convención programada para el 18 de febrero próximo, Jesús (Chu) Vásquez, expresó preocupación por el futuro de ese partido en el proceso convencional para la elección de los candidatos a cargos de elección popular en caso de que pueda ser dirigido por árbitros parcializados. Comparó al PRM con una empresa construida por muchas personas, pero que ahora los dueños deciden vender y despedir a los servidores “hasta sin prestaciones laborales”.

Usted y Andrés Bautista tienen la misma preocupación respecto al arbitraje ¿harán algún tipo de alianza para conquistar el voto perremeísta?

El PRM necesita gente que conozca al partido y pueda diseñar el tipo de estrategia que debe desarrollar. Luego de esta convención se va a elegir el candidato presidencial, a senadores, diputados, alcaldes y el arbitraje de esa convención es que va a determinar si nosotros vamos a ser gobierno o no en el 2020. Por ejemplo, tú no puedes mandar a arbitrar un juego a ampayas que no tienen conocimiento de lo que es un juego de béisbol, si no han sido árbitros nunca. Ahora en el PRM, de buenas a primeras, el arbitraje es fundamental y si se buscan dos árbitros que no han arbitrado ningún juego y los ponen al frente del partido para arbitrar un juego de serie mundial, entonces se van a crear situaciones.

¿Es cierto que un sector del PRM le propuso a usted que fuera el candidato a la presidencia?

Sí, me lo ofrecieron. Yo le dije que tenía que hacer algunas consultas y contactos y después de eso se producen estas cosas (acuerdo a favor de Carolina Mejía y José Paliza), que uno no esperaba de la forma en que se manejaron. Antes, todas las decisiones del partido se tomaban en consulta con el liderazgo, Hipólito Mejía y Luis Abinader, y en combinación con Andrés Bautista y conmigo. La supuesta decisión que se tomó nunca se habló con nosotros para socializar el tema.

¿Es cierto que Hipólito Mejía propuso a Luis Abinader que continuara la actual dirección?

Sí, sí. Luis dijo que iba a llevar una propuesta después, pero esa propuesta nunca se llevó, nunca se volvió a hablar de eso, nunca se volvió a reunir. Pero, de todas maneras, siempre he dicho que toda conversación debe ser refrendada por el partido.

¿Cuál es su propuesta para los perremeístas?

Soy de los dirigentes más exitosos que tiene el país. Vengo de ganar cuatro veces como senador, donde ganaron todos los candidatos presidenciales siempre. Ganó José Francisco Peña Gómez tres veces, Hipólito Mejía, Miguel Vargas. Tengo todo un cronograma para desarrollar las acciones que debemos hacer, porque al PLD no se le gana solamente con votos, hay que hacerle oposición férrea. Tenemos que hacer un congreso para definir nuestra plataforma programática e ideológica.

Dice el aspirante a la presidencia del PRM, José Paliza, que la oposición no se hace solo con ruedas de prensa ¿qué opina?

Nosotros hicimos el partido posible. Cuando surgimos éramos solo un grupo de gente que queríamos construir un nuevo partido y este ha sido el partido más exitoso que ha tenido el país en tan corto tiempo. Hemos cumplido con el rol que hemos tenido en cada momento, este es un partido en construcción. Ahora, me gustaría preguntarle ¿cuál es la oposición que él ha hecho? Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer y ahora tenemos que hacer la otra parte y por eso, concluido este proceso, vamos a hacer el primer congreso del partido y vamos a organizar la oposición en todo el territorio nacional y hacer una oposición más contundente y para eso se necesita gente que tenga los conocimientos necesarios y el amor por el partido. Yo no estoy en el PRM por amor a nada, nunca he recibido una taza de café por servir a este partido al que me he dedicado en cuerpo y alma, no aspiro a ningún cargo en el Estado, solo aspiro a construir un partido fuerte, el partido que la sociedad merece.

¿Está preocupado por el futuro de su partido?

Mi preocupación es que no tengamos árbitros con el carácter, la confiabilidad, que permitan seguir el camino que iniciamos. Me acogeré a la decisión de los miembros del PRM y estaré siempre al lado del partido en defensa de sus mejores intereses, pero mi deber y mi responsabilidad es decir esto que estoy diciendo y lo voy a seguir diciendo. Es como si mañana (hoy), cuando comience la serie entre Licey y las Águilas, se decidan que el árbitro será el hijo del mánager del Licey. Los árbitros hay que prepararlos, hay que entrenarlos, de hecho, los árbitros van subiendo de categoría, comienzan en pequeñas hasta llegar a la serie mundial.

¿Con qué cuenta para ganar la secretaría general sin el apoyo de Mejía y Abinader?

La voluntad de un líder no es necesariamente la voluntad de las bases. Tengo varios ejemplos, en que se apoyaba a varios candidatos que tenían el apoyo de un dirigente o líder del partido y la base votó por otro. Cuento con los dirigentes porque no tengo dinero. Nosotros creímos en este proyecto cuando mucha gente no creía. Fue como coger una empresa quebrada, sin siquiera nombre y apellido, salir a construir esa empresa; luego que se ha construido con el esfuerzo de mucha gente, entonces de buenas a primeras los que dicen ser dueños de la empresa, venden la empresa y ni prestaciones laborales les dan a los que han servido. Siento que la gente del partido conoce eso y los dirigentes y militantes del partido saben quiénes son los que han estado trabajando todos estos años sin cobrar un centavo, porque nunca he colado un café con el dinero del partido ni echado un galón de gasolina. He tenido que dedicarme a trabajar de lo que yo vivo para servirle al partido y enfrentar los problemas.

¿Siente que el liderazgo de su partido ha fallado?

Creímos en este proyecto cuando nadie creía y de buenas a primera se anuncia que no podemos ser, entonces, uno se pregunta ¿y todo el sacrificio y todo el esfuerzo? Los partidos no son propiedad de nadie, son instrumento del pueblo. No es como una empresa, donde usted dice yo vendo esta empresa o yo negocio esta empresa, no. Este esfuerzo que estoy haciendo lo hago por el PRM, a mí no me suma ni me quita nada ser secretario general del PRM; seguiré siendo lo que soy sin eso, pero tengo una responsabilidad con este partido y estoy obligado a decirle a los dirigentes cuál es el camino que debemos de seguir para alcanzar el poder.

Amistad

Yo tengo una gran amistad con Luis, su familia y sus hermanos. A Hipólito Mejía le tengo un agradecimiento eterno”.

Renovación

Aquí todos estamos en los 50 y tanto, y si por viejo es, entonces hay quienes no pudieran aspirar a la Presidencia de la República”.