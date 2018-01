La diversidad de los ojos criollos y más

Ojo, dice la enciclopedia que es: “el órgano visual que detecta la luz y la convierte en impulsos electroquímicos que viajan a través de las neuronas”. Para el dominicano abarca mucho más que la definición puramente científica y está ligada a su filosofía de vida y a la expresión coloquial diversa. Son: pícaros, enigmáticos, profundos, odiosos, tristes, alegres, parejeros, agudos, brillantes… Si tienen estrabismo, son “bizcos” y no era raro oír decir que tenía “lo sojo alitraneao”. Un “ojo’e pecao” es crecimiento de piel endurecida que puede “brotar” en diferentes partes del cuerpo. Las explicaciones médicas de sus causas y razones, escapan a la farmacopea vernácula. Darle un “ojito” a la ropa delicada, es una lavada ligera de trato suave. Se le daba un “ojito” en azul de bolita, añil, para destacar la blancura. “Tirarle el ojo” a algo, tiene acepciones diversas: cuidarlo, mientras te ocupas de otra cosa y con responsabilidad limitada; estar pendiente, discretamente, de situación o persona. Tirarle el ojo a la muchacha es iniciar un acercamiento en son de “levante. Un “ojo de agua” es un manantial o agujero donde brota el agua subterránea, apropiada para el baño. “Lo’sojo alagartiao” se refieren a la pigmentación marrón amarillenta, en algunas personas, a las que se les atribuye ser “bellacos” y enigmáticos. A todo artefacto que resulte luminiscente de noche, al “alusarlo”, se dice: “e un ojo’e gato”. Semejando la brillantez de la mirada del felino doméstico. Cuando de ojos saltones se trata, en medicina se diría que se trata de “protusión del globo ocular”, proptosis o exoftalmos y el criollo expresaría”: son “ojo de vaca cagona” o de “pavo cagón”, como fiel expresión de la inteligencia popular. Hay formas geométricas que se entienden mejor cuando se dice: eso es un “ojo’e buey”, para señalar su caracter semiesférico que asemeja el ojo de la bestia. El refrán castizo indica que “el ojo del amo, engorda al caballo”, señalando que cuando el propietario se ocupa, las cosas progresan. A ojo de buen cubero, es estimar con mucha certeza, sin equipo ni instrumento alguno. A la que tiene los ojos rasgados, sesgados u oblicuos, le dicen “La China” y si es masculino, “El Chino”. Otro refrán dice que “los ojos son el espejo del alma” y nada tiene que ver con el color. El refranero dice: “hay miradas que tumban cocos”, manifestando que con miradas agudas, se expresan mensajes definidos y profundos, sin palabras. “Cortar los ojos” es expresión de rechazo o desprecio. “Hacerle ojo bonito” es señalar agrado en afanes de conquista o estar “dispuesta”. “Ojos que no ven, corazón que no siente” y según el reguetón de moda: “felice lo cuatro”… “En lo sojo se le ve, la mala intención que tiene”, canta el merengue. Verse en el “ojo” del ciclón significa haber tragado mucho viento. Hacer “mal de ojo” es causar daños a un inocente con sentimientos malignos.