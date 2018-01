El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, llegó al salón de convenciones de la Cancillería dominicana a las 12:12 minutos de este mediodía, a los fines de participar en la quinta mesa de diálogo que celebran el Gobierno y la oposición venezolana.

El pasado 27 de enero, el mandatario se refirió al tema tras ser cuestionado por periodistas en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando llegaba de Davos, Suisa, y señaló que “el compromiso que hicieron con nosotros es que este 29 hay diálogo, eso está consensuado con las partes. Si deciden no venir ya esa es una decisión de ellos”.

El diálogo continuará este lunes en medio de tensiones entre las partes involucradas luego de que el pasado 18 de enero, la oposición venezolana no asistiera a RD, tras la muerte del policía rebelde, Óscar Pérez, a quien los organismos de seguridad dieron de baja durante un supuesto enfrentamiento.

Dos días antes, el 16 de enero, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Luis Reverol, aseguró en rueda de prensa que la información y posterior captura de Pérez habría sido suministrada por sectores de oposición en marco del diálogo de paz.

Además, tras la interrupción del dialogo, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, convocó a elecciones presidenciales adelantadas, acción que ha sido calificada por sectores opositores como violatoria a las disposiciones constitucionales, ya que esa prerrogativa corresponde solamente al Poder Electoral.

El integrante de la delegación para el diálogo por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela, Luis Florido, expresó a través de su cuenta de twitter “Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”.

También, previo a la cita de hoy el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática del proceso de validación de boletas electorales que se realizaría el pasado fin de semana, con lo que debilitó a la oposición impidiéndole ir unida.

Pese a este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró que confía en la posibilidad de que el Gobierno de Venezuela y la oposición logren un acuerdo y elogió el proceso de negociaciones que impulsa la República Dominicana.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, indicó que siguen “apoyando los esfuerzos regionales, particularmente los liderados por la República Dominicana y esperamos que el Gobierno y la oposición sean capaces de lograr un muy necesario acuerdo”, expresó

Además, Haq recordó que el jefe de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su “preocupación por medidas unilaterales que puedan distanciar a Venezuela del camino hacia soluciones políticas negociadas”.