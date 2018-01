El bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) asumirá el proceso de solicitud de interpelación a tres funcionarios públicos por el caso del “niño rico”, a quienes los familiares señalan de entorpecer el proceso de conformación del consejo de familia y la designación del tutor del menor.

El diputado por La Romana y vice vocero del bloque, Pedro Botello, informó que a solicitud de la abuela del menor Louis Pierre Roger Guigou Figueroa, solicitarán la interpelación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía; a la procuradora General de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol Tobal, y al actual gobernador de La Romana, Teodoro Ursino Reyes.

“Es un caso bochornoso que ha tocado sensiblemente la comunidad de La Romana, a la cual representamos”, dijo el diputado durante una rueda de prensa a la que asistió la abuela del niño, Ismaurys Mercedes Reyes, acompañada de su abogado, Carlos de la Rosa, familiares y el presidente del Comité de los Derechos Humanos sin Rostro, Eugenio Torres.

“El bloque de diputados del Partido Reformista se hará responsable y no escatimará esfuerzos. Llegaremos hasta las últimas consecuencias, no importa el funcionario que esté involucrado”, expresó Botello.

Carlos de la Rosa, el abogado de la familia, afirmó que estos funcionarios han formado una “red de mafiosos” para despojar al menor de una herencia estimada en 200 millones de euros.

De la Rosa detalló que en el caso del titular del Poder Judicial es acusado por la abuela del niño de dilatar una decisión de casación de una resolución donde se le señala como única tutora.

“Lo más extraño de todo esto es que esa casación, que debería decidirse en sólo 60 días, por su inadmisibilidad, estuvo en la Suprema Corte de Justicia por un período de tres años y cinco meses. No se decidió oportunamente porque al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, no le interesaba que el proceso se solventara rápidamente y mientras tanto Güílamo Santana sigue administrando los bienes que no son suyos, en detrimento del niño”, alertó.

Denunció que Germán Mejía es padre del abogado Pavel Germán, quien estaría trabajando en sociedad con Güílamo Santana y fue el jurista que le recomendaron inicialmente a la abuela del niño, recomendación que ésta rechazó.

Explicó que en el caso del gobernador de La Romana y exdiputado, Teodoro Ursino Reyes, quien era el abogado de la familia y luego de ser apoderado, “los traicionó al rendir calidades a favor de las personas que quieren apropiarse de la herencia, a quienes les suministró información” y a la procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol Tobal, por “haber secuestrado los documentos del menor a sabiendas de que éste tuvo que vivir un año y siete meses sin energía eléctrica y sin poder avanzar en la conformación del consejo de familia”.

Los padres del heredero, Pierre Francis Yves Guigou y Wendy Zuleika Figueroa Mercedes, murieron en el año 2012. Hasta ahora no se ha conformado un consejo de familia que nombre un tutor del niño que pueda administrar los bienes, estimados en 200 millones de euros, que por herencia le corresponden al niño.