Chris Tucker desea rodar con Jackie Chan en RD y trabajar en esta industria

El famoso actor estadounidense se encuentra en Santo Domingo, en el marco del Festival de Cine Global

En septiembre próximo se cumplirán 20 años del estreno de la película de acción y comedia Rush Hour (Pareja explosiva), la trilogía protagonizada por la acertada dupla Jackie Chan – Chris Tucker.

A finales del 2017, a casi una década de la última entrega, Chan anunció la posibilidad de realizar una cuarta parte, solo si Tucker aceptaba. En su visita a la República Dominicana, en el marco del Festival de Cine Global Dominicano 2018, el actor estadounidense no solo confirmó que ya están trabajando en la misma, sino que también existe la posibilidad de filmar en este país caribeño. “Sí, Jackie y yo hablamos de una cuarta Rush Hour y estamos trabajando en ello; y posiblemente vengamos a filmar parte aquí (en la República Dominicana). Ojalá, ya veremos”, dijo en inglés, haciendo énfasis en que “le encantaría” aprender español porque “es el mejor idioma”.

El actor, nacido en Atlanta, donde aún reside, resaltó que realizar una cuarta parte de Rush Hour representa un gran reto, especialmente cuando se trata de recrear la química que ambos personajes impregnan a la saga, en una época en la que el mundo ha cambiado significativamente.

“Es parte del trabajo duro que tenemos que hacer. Esa es una de las cosas que estamos viendo, porque de los principales elementos que hay que incorporar al guion es la actualidad, llegar al público nuevo con las cosas que están sucediendo en esta época. Queremos lograr esa conexión con la nueva generación”, explicó.

También se refirió al auge de la comedia en la República Dominicana, país que ha visitado en varias ocasiones y en donde se siente “como en casa”.

Aseguró que este género seguirá creciendo en el país, no solo en el cine, sino también en el área de stand up comedies, por la interacción directa que se logra con el público.

Christopher Tucker, nombre de pila del actor, valoró, además, el sentido del humor del pueblo dominicano y dijo que le entusiasma ver el trabajo de los nuevos comediantes que están surgiendo.

“La comedia es muy poderosa; los dominicanos tienen un gran sentido del humor y eso es maravilloso. Es maravilloso el tener la habilidad de hacer reír una persona, ese hecho es fantástico (…) la comedia… la risa cura el alma y el cuerpo, y eso tiene mucho valor”, manifestó.

Al preguntársele si en un futuro se visualiza trabajando en una película dominicana, no esperó para contestar entusiasmado con un “Definitely!” (“¡Definitivamente!”, en español).

En el año 1997, Chris Tucker recibió la oportunidad de dar un paso que lo adentraba más en la industria de Hollywood. Su participación en El quinto elemento, protagonizada por Bruce Willis, fue una de sus mejores oportunidades, la que agradeció al cantautor y actor Prince.

“Fui considerado como una segunda opción, porque la primera era Prince, y él desestimó la oferta porque no le gustaba el vestuario, los trajes. En una ocasión me encontré con él y le agradecí porque yo quería avanzar en Hollywood, tener más experiencia”, relató.

Una mirada a la gran industria

En el último año, Hollywood se ha convertido en un manojo de películas y denuncias de acoso sexual y violaciones. Esto se ha combinado con diversas declaraciones del presidente Donald Trump, antes y después de su victoria, acerca de los inmigrantes y el racismo.

Sin embargo, Chris Tucker es de los que busca la luz en medio de la tormenta. El actor expresó que todos los días reza por el Presidente norteamericano y por el país, puesto que cualquier cosa que suceda afecta a toda la nación. “Rezo para que Dios nos ilumine y el Presidente pueda gobernar de una manera apropiada”, dijo.

Acerca del boom de denuncias de acoso que cubre la industria cinematográfica desde octubre del pasado año, cree que “es desafortunada la situación que se está viviendo ahora mismo en Hollywood”. “Pero hay mucha gente buena, (…) es una situación que ya está en proceso y hay que esperar que esto sea el final de esa era, de lo que se vivió y de lo que ahora se habla”, consideró.

Por otro lado, el actor destacó el trabajo que han realizado los directores latinoamericanos en los últimos años, resaltando películas como The shape of water y The revenant, que han tenido importante presencia en festivales y premiaciones del séptimo arte. Pidió, además, más apertura para los talentos jóvenes “que van a aportarnos muy buenas películas”.

Tucker: “En el Oscar, lo importante es el arte”

Sobre los Premios Oscar, los más importantes de la industria cinematográfica, consideró que no los ve como unos galardones de sexo o color, sino del valor de lo que se expone en la pantalla. “Una de las cosas que veo para este año es que se hicieron muy buenos trabajos, se ve la creatividad, cómo se trabajó el arte. Lo más importante es mantener esos entes creativos peleando por ser el mejor, así los consumidores reciben mejores películas. Están emergiendo talentos muy creativos, dando lo mejor de ellos y haciendo que otros también suban y den lo mejor”, puntualizó.

Chris Tucker manifestó que desea trabajar con Steven Spielberg, a quien define como uno de los mejores directores de la industria. Actualmente, además de trabajar en Rush Hour 4, está sumergido en una gira de Stand Up Comedy y promoviendo un especial que realizó paras Netflix de sus shows, al cual le realizará una segunda parte.