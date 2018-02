La creatividad, jocosidad, risas y los bullying se hicieron presentes durante la recién pasada temporada de beisbol otoño-invierno 2017-2018 a través de las redes sociales, donde los fanáticos posteaban cada jugada de sus equipos. Pero fue ayer que se intensificaron durante el duelo Tigres del Licey –Águilas Cibaeñas en su batalla por la corona que al final quedó en las manos del conjunto amarillo.

Desde que “La Cuyayas”, como también es conocido el equipo representante del Cibao, empezaron a ganar en la tercera entrada 5-0, se hicieron sentir los memes burlándose del equipo de la capital.

Entre memes que circularon la noche del miércoles están la foto de un niño escondido y al asecho se preguntaba que si ya pasó el juego; también la imagen de un fanático liceístas, vestido de azul, con un peluche de tigre, que con cara de angustia se preguntaba “¿Dónde diablos meto este ‘jodío’ muñeco?”.

Otros de los memes que circulaba, pero desde más temprano era de u aguilucho practicando la ‘brujería’ frente a un altar.

Sin embargo, los que más se circularon fueron con la imagen de Franklin Mirabal, narrador de los Tigres del Licey, utilizando algunas de las frases que popularizó durante todo el torneo otoño-invierno 2017-2018.

Entre ellos, una foto del narrador donde luce montado en la parte trasera de un burro, acompañado de un niño y la frase “Señooores, me voy! Leceístas, resuelvan ustedes, a estas aguilotas nadie les gana. Que fea se ve la pizarra ahora, Frank”. Otra donde Franklin se ve arrodillado frente a un sillón y la escritura, “Señoreeeeeee, estoy malo de ese palo, me pica la espalda, me pica la garganta, por eso casi no hablo”.

Eso es solo una muestra de las decenas de memes. Al final del juego circuló un video donde se ve a Franklin Mirabal encima de carro fúnebre, encima de una voz que indicaba, “Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen los Tigres del Licey”.

Curioso

Una perra aguilucha se hizo viral, la “Estatua de la Libertad” celebró a ritmo de merengue típico. Un bebé sonrió mientras dormía y le dieron la noticia del triunfo cibaeño.