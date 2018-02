Procurador: No hay corruptos, sin corruptores

Tras descartar la creación de un organismo paralelo al Ministerio Público (MP), que persiga la corrupción, el procurador general Jean Rodríguez afirmó que la corrupción no es un “problema de ley”, sino de voluntades, de la gente, los funcionarios, de algunos miembros del sector privado, donde hay “corruptos y corruptores”.



“Es ahí donde debemos enfocarnos, no es para decir que por falta de pruebas los expedientes por corrupción se han caído, sino para que valoremos justamente las pruebas”, afirmó Rodríguez, tras participar como el orador principal del Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio.

“Por ejemplo, con el mismo caso Odebrecht, que aquí decimos que no hay muchas personas presas por ese caso, cuando los documentos que nos enviaron desde Brasil, son los mismos que se han enviado a otros países, donde sí hay personas condenadas ya, pero yo le puedo asegurar que no es por falta de voluntad (que no hay condenados), veamos por falta de qué…”, reflexionó.

La prórroga

Rodríguez dijo que está seguro de que el Juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega, le otorgará la prórroga de cuatro meses que solicitó en el caso Odebrecht, debido a que la ley y la Constitución así lo mandan.

Afirmó que está establecido en el Código Procesal Penal que se otorgue dicho plazo y que la jurisprudencia lo manda en todos los casos declarados complejos como el citado.

“Entonces, el caso más complejo, más profundo y de más implicaciones que ha tenido la República Dominicana, a todos nos sorprendería que no se otorgue dicho plazo”, afirmó, tras responder preguntas en dicha actividad.

Procurador independiente

Rodríguez también descartó que en el país se pueda adoptar un sistema jurídico como el brasileño, donde el Procurador es elegido por una terna que se le somete al presidente de ese país, a fin de garantizar la independencia del MP, ya que el sistema jurídico criollo está basado en el sistema francés, donde el Procurador lo nombra directamente el presidente de la República.

“Y si es por la independencia, siempre lo he dicho, yo actúo con toda la independencia posible”, aseguró.

DGII, Odebrecht y corrupción

Ante la pregunta de por qué la Procuraduría no insiste con que los implicados en el caso Odebrecht paguen los impuestos que evadieron en el pago de sobornos y en otras acciones de evasión, Rodríguez indicó que es de opinión, de que primero se hable de llevarlos a la cárcel y que luego la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se encargaría de esa parte.

Presupuesto y Justicia

Sobre si el presupuesto que recibe la Procuraduría es suficiente para realizar las reformas que necesita la justicia dominicana para mejorar, Rodríguez indicó que como país en vía de desarrollo, siempre necesitarán más recursos, pero reconoció el “extraordinario apoyo” que, dijo, ha recibido del Poder Ejecutivo aumentando el presupuesto de la Procuraduría.

“Ahora bien, para tomar decisiones éticas, con responsabilidad y valor, no se necesita más presupuesto, se necesita coraje, valor y determinación, y es lo que tenemos junto al equipo que nos acompaña”, afirmó el Procurador en el almuerzo.

Lucha puntual contra la corrupción desde el MP

El Procurador resaltó que durante su gestión de tan solo un año y medio se han sometido a la justicia más personas por corrupción y solicitado más medidas de coerción contra acusados de prevaricación contra el Estado, logrando una mayor cantidad de condenas; lo que dijo se refleja en la cantidad y la calidad de las personas involucradas. “Desmontar las conductas antiéticas de nuestra cultura no ha sido fácil, ya que la corrupción es un mal que ha contado con apoyo en los sectores público y privado”.

Vigilante ante el accionar de los jueces

Rodríguez dijo que “en particular y en un marco de respeto hacia los jueces, en casos de corrupción, si bien ellos tienen el poder y la discrecionalidad para decidir y juzgar, nosotros tenemos el deber, la facultad y la libertad de expresar que no nos sentimos satisfechos con muchas de sus decisiones”. “Estamos vigilantes para que los jueces cumplan su rol como manda la ley y lo exige la sociedad. Desde el Ministerio Público estamos haciendo la parte que nos corresponde”, puntualizó.