Serie del Caribe. Lino Rivera cree que equipo dominicano debe mejorar el picheo

El dirigente Lino Rivera dijo que aunque el equipo Dominicana no inició con buen pié la Serie del Caribe, no siente presión y lo que sí entiende es que sebe mejorar el lanzamiento. El conjunto criollo cayó ayer sábado 15-4 ante el equipo de Venezuela.

“Tenemos que pichar mejor. Esto es un estadio que no se puede pichar alto, tienes que pichar bajito, tienes que hacer picheo de calidad, no te puedes rendir en ninguna cuenta. Nosotros lo hicimos, de ninguna forma nadie lanzó bien”, expresó y entiende que el equipo debe reagruparse (comenzar desde cero) porque si no lo hace, no tiene oportunidad de ganar.

Se mostró esperanzado y minimizó la derrota de ayer reiterando que para ganar el torneo deben mejorar el picheo.

Sobre la decisión de elegir al cubano Francisley Bueno como lanzador izquierdo para el partido de este domingo, Lino indicó que los indicadores están en su día de descanso.

“Fuimos muy atropellados al Round-robin, muy atropellados a la Serie Final y a base de los días de descanso, nosotros acomodamos los focos de estrategia porque no teníamos otra opción”, explicó a CDN, canal 37.

Se espera que Dominicana se enfrente hoy a Puerto Rico, que ganó su primer compromiso frente a México con una gran ofensiva.

El equipo de la República Dominicana lleva dos temporadas sin ganar un solo partido en las últimas ediciones de la Serie del Caribe. Con la de ayer sumaron 11 derrotas en el certamen que une a los equipos de beisbol campeones en El Caribe.