Tony Raful: “No se descarta que la convención sea pospuesta”

El presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Raful, declaró ayer que no descarta que la convención de esa organización fijada para el 18 de este mes “sea pospuesta por unos días”.



Declaró que esta semana habrá una reunión de evaluación del montaje del evento y que eso determinará si habrá una segunda posposición.

“Hasta ahora la convención va el 18 de febrero, pero yo no descarto la posibilidad de que sea pospuesta”, dijo. Según fuentes del PRM, lo que podría motivar la posposición de la convención nuevamente es que el padrón aún no está definido y que hay muchos inscritos “desubicados”. Igualmente, otros alegan que el 18 es el inicio del Carnaval Nacional y que no sería conveniente hacer la convención ese domingo.

Raful aclaró que en el seno de la comisión no se ha hecho la propuesta de manera oficial y que tampoco han recibido esa sugerencia de dirigentes de la organización. El PRM tenía fijada la convención para noviembre del pasado año y la pospuso para el 18 de febrero.

Deligne Ascensión, secretario nacional de organización del PRM, dijo que hoy cierra la revisión que se hace al padrón y que será un asunto “de dos o tres días” para incorporar los cambios.

Imprimen un millón 150 mil boletas

Raful dijo que ya las boletas que se usarán para la votación interna se están imprimiendo y que en total son un millón 150 mil. Igualmente, detalló que la Junta Central Electoral (JCE) entregó ayer los materiales que el PRM solicitó para el montaje de la convención como valijas y tinta. Igualmente, informó que ya están definidos los centros de votación en todo el país.

Dijo que alrededor de cinco personas trabajarán en las mesas de votación de todo el país.