El ministro para políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, recibió en el Palacio Nacional la visita de la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Maurelle Boué.

Durante el encuentro, Miguel Mejía y Teresa Maurelle Boué conversaron sobre diversos temas de interés para ambas islas, entre ellos la igualdad de género, así como la labor que en ese sentido realiza la Federación de Mujeres Cubanas.

“Es interlocutora entre las mujeres y su Gobierno. Eso nos ha permitido poder llegar hasta aquí e identificar qué más podemos hacer para seguir”, dijo Teresa Maurelle Boué sobre la entidad que dirige.

Derecho a decidir

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas destacó las conquistas obtenidas por sus compatriotas.

“Las mujeres cubanas tenemos derecho a decidir. Ese derecho de decidir sobre nuestras propias vidas es el que nos permite muchísimos de los derechos que tenemos hoy en materia de salud sexual y reproductiva”.

Precisó que “las cubanas mayores de edad tienen todo el derecho a una terminación voluntaria del embarazo”.

Explicó que además de trabajar en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cubanas, desde la Federación se promueve la sexualidad responsable.

“Trabajamos es que eso (interrupción voluntaria del embarazo) no sea de manera indiscriminada. No se puede abusar porque no es un método anticonceptivo”.

Indicó que manejan varios programas junto al Ministerio de Salud Pública de Cuba dirigidos “a que se hagan los abortos cuando sean necesarios, que las relaciones sexuales sean responsables, que las mujeres sean capaces de decidir en ese momento cuando tener un hijo y cuanto tiempo entre uno y otro”.

“Son derechos obtenidos pero responsables para evitar embarazos en la adolescencia, embarazos no deseados”.

En ese contexto, explicó que el 74% de la población tiene acceso a métodos anticonceptivos, tanto mujeres urbanas como rurales. “Aun cuando tenemos ese derecho (interrupción voluntaria del embarazo)”.

Durante la visita de cortesía al ministro para Políticas de Integración Regional, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas también se refirió sobre la garantía de otros derechos.

“Hemos avanzado muchísimo. En Cuba, las mujeres tenemos derecho a la educación, derechos sexuales y reproductivos, a la toma de decisiones. Si valoramos la igualdad como concepto las tres autonomías que se conciben, en Cuba las hemos conquistado”.

La Revolución, primera conquista de las cubanas

En ese sentido, afirmó que la primera conquista de las mujeres cubanas fue la Revolución.

“Sin la Revolución no habría sido posible que estuviéramos acá ni lograr la emancipación de las cubanas, sin ese pensamiento claro de nuestro querido e inolvidable comandante en jefe y nuestra presidenta por siempre, Vilma Espín”.

Liderazgo político

Citó el ejemplo de la participación de las mujeres cubanas en la política. “Estamos próximo a nuestras elecciones generales y ya en las propuestas de candidatos a diputados en la Asamblea Nacional, el 53.22% son mujeres”.

“Nuestro Parlamento va a contar con el 53,22%, si se aprueba por nuestro pueblo en las urnas, que no tengo ninguna duda porque ese liderazgo que tienen las mujeres no fue porque se decidió que había que haber ese porciento o el otro”.

Atribuyó el liderazgo que hoy exhiben las mujeres cubanas a su propia actuación en la sociedad.

La participación de estas mujeres en distintos procesos “hizo que fueran propuestas y que hoy formen parte de esas candidaturas que van a ser llevadas a las urnas el próximo 11 de marzo”.

Igualdad salarial

Valoró la igualdad salarial como otra conquista obtenidas por las mujeres cubanas. “En Cuba, no hay discriminación, mujeres y hombres tenemos el mismo salario por trabajo de igual valor”.

Destacada participación en sector productivo

Destacó, además, que el 66,7% de los técnicos y profesionales, el 48% de la fuerza laboral del país empleada en el sector estatal civil y el 65% de los graduandos en la educación superior son mujeres.

Asimismo, el 64% de los especialistas en medicina que hoy cumplen misiones internacionalistas son mujeres. “Tenemos una fuerza importante también en el sector productivo, sobre todo nuestras científicas. El 48% de las personas que investigan son mujeres”.

Vocación porque las mujeres puedan alcanzar todas sus conquistas

“Detrás de todas esas cifras hay muchas historias vividas. Hay una vocación de nuestra Revolución porque las mujeres podamos alcanzar todas nuestras conquistas”.

“Las mujeres cubanas han hecho historia a partir del legado de todas esas heroínas, de Mariana Grajales, de Ana Betancourt, de Vilma Espín, de Celia Sánchez y muchísimas otras que nos legaron esa historia de perseverancia, de combate y vocación humanista.

Máximo Gómez y José Martí

Con esta visita de Teresa Maurelle Boué, se renuevan los históricos lazos de amistad y hermandad que unen a República Dominicana y a Cuba, vínculos aunados a la participación del banilejo Máximo Gómez en el proceso independentista de la más grande de las Antillas.

“El presidente Danilo Medina ratifica el valor histórico de la relación de ese estratega militar nacido en la provincia Peravia, llamado Máximo Gómez, y José Martí”, dijo el ministro para Políticas de Integración Regional.

Semejante identidad cultural e históricos nexos

En ese contexto, destacó que “Cuba tiene muchos amigos en el mundo, pero le aseguro a usted, compañera presidenta de la Federación de Mujeres, que no hay país en el mundo que tenga la identidad cultural y los nexos históricos como República Dominicana y Cuba”.

“En nombre de esa relación y de nuestro superior Gobierno, queremos darle la bienvenida a esta Casa de Gobierno y que usted pueda transmitir este mensaje, tanto a la Federación de Mujeres, al Partido, al Gobierno y al pueblo cubano, el respeto que tiene el pueblo dominicano y nuestro Gobierno hacia esa nación”.

El embajador de Cuba en República Dominicana, Carlos de la Nuez López, también estuvo presente en la reunión que se produjo en un ambiente de cordialidad y fraternidad.