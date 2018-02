Los errores de Leonel Fernández

Siempre he afirmado que tanto el presidente Danilo Medina como el ex-presidente Leonel Fernández tienen sentido de la historia, es decir, saben actuar poniendo los intereses generales por encima de sus intereses particulares. Sin embargo, en los últimos días, el ex-presidente Fernández ha estado actuando muy contrario a esa visión.

Leonel se ha dejado llevar de un grupo de seguidores que lo empujan a un nivel de extremismo político que puede ser muy perjudicial para la unidad del PLD y para el futuro político del propio ex-presidente. Y muestra que no ha aprendido la lección de la historia, pues si no es capaz de controlar ahora a algunos termocéfalos de su entorno, mucho menos podrá hacerlo si llega nuevamente a la presidencia. Un líder debe saber caminar contra la corriente, debe entender la realidad del momento y saber dar pasos que lo lleven a sumar, no a restar ni dividir.

Leonel tiene todo el derecho de aspirar a volver a ser presidente. Pero debe entender también que su figura electoral está muy afectada y que en medio de toda esta campaña en contra de la corrupción, su candidatura es un gran riesgo. Leonel debe saber que si no se entiende con Danilo, es muy difícil que pueda ser candidato presidencial del PLD y muchos menos ganar las elecciones del 2020. Debe estar muy consciente de que si Danilo no es el candidato a la reelección, él decide quién será el candidato del PLD y quién será el próximo presidente del país. Tan sencillo como eso.

Teniendo en cuenta esa realidad, considero que fue un grave error de Leonel afirmar que “una modificación a la Constitución puede abrir las puertas para un régimen dictatorial y despótico”. Eso es una provocación innecesaria y absurda en contra de Danilo. Eso es actuar sin sentido de la historia. Y peor aún es afirmar que “la constitución es sagrada y que no puede modificarse”. Eso no es cierto. Y Leonel lo sabe muy bien porque él modificó la constitución con el Pacto de las Corbatas Azules, para no jubilarse políticamente hablando.

Leonel sabe muy bien que Danilo tiene todo el derecho de reelegirse. Y eso es lo que más le conviene a la nación dominicana, pues Danilo ha sido el mejor presidente de la etapa política moderna. Leonel, que ha sido tres veces presidente del país, y si ganara las elecciones del 2020 podría serlo por dos períodos más, no puede pretender cercenar la posibilidad de que Danilo pueda ser presidente por otro período. Eso muestra un criterio alejado de todo raciocinio y realidad política.

Siempre he afirmado que lo más conveniente es que Danilo y Leonel se pongan de acuerdo, ambos actuando con sentido de la historia, y ninguno de los dos aspire, que elijan juntos un candidato o candidata y ambos lo apoyen con toda su alma y corazón, para que el PLD continúe en el poder, bajo la sabia orientación de sus dos líderes históricos.

Pero si Leonel insiste en seguir cometiendo errores y enfrentando a Danilo con una actitud absurda e irracional, sin darse cuenta está abriendo las puertas de una reelección de Danilo. Y eso, independientemente de que pueda darse o no, es lo que más conviene a la nación dominicana y al PLD.