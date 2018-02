Guarocuya Félix plantea se debe trabajar para internacionalizar empresas de RD

Banco Nacional de las Exportaciones dispone de RD$1,500 millones para el otorgamiento de créditos directos

El gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex), Guarocuya Félix, planteó ayer que en República Dominicana hay empresas que perfectamente pueden ser internacionalizadas, porque poseen capacidad para hacer lo que hacen empresas similares de otras naciones, cuando logran colocarse en diversas partes del mundo, como en China, en Estados Unidos y en España.

“No basta solo con exportar, porque exportar es solo una parte. Tenemos que internacionalizar las empresas”, aseguró Félix, al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe junto al presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Álvaro Sousa; la secretaria general del Bandex, Carmen Sancho, y el asesor de Comunicación de ese organismo, José Ramón Torres.

“Nosotros tenemos las mismas empresas aquí que han logrado hacer eso. Es un gran ejemplo de internacionalización. No es solo exportación. Cuando tú internacionalizas una empresa quiere decir que no va la empresa sola, sino que al país donde se instala también van los recursos humanos, la marca -que se convierte en una marca país- y va la bebida que tú produces localmente y que es –digamos- parte de lo nacional, cuando se exporta conjuntamente con otros productos”, apuntó el funcionario, respondiendo a preguntas formuladas por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, quien dirigió la entrevista.

Desde el punto de vista de Guarocuya Félix, internacionalizar empresas es el siguiente paso que tiene que dar este país. “Y yo creo que tiene que darse concomitantemente con el apoyo que damos con los instrumentos que tenemos para las exportaciones y entendemos que deben también estar los instrumentos para internacionalizar una empresa. Por eso el Bandex tiene que ir más allá”, sostuvo.

Y a propósito del apoyo al que hace referencia el funcionario, el Bandex tiene una disponibilidad para créditos directos de 1,500 millones de pesos y eso se ampliará este año hasta 1,800 millones adicionales, porque el Gobierno tiene un compromiso con el proceso de capitalización. “Por tanto, al final de año habrá unos 3,000 millones de capital suscrito y pagado”, informó el gerente general del Bandex en el encuentro.

“El banco tiene que asumir riesgos y para eso existe el banco (…) El hecho de que Bandex sea una empresa con vocación de empresa mixta significa que tendrá mucho más músculos para poder asumir determinados tipos de riesgos, porque tiene determinados accesos en otros mercados que se dificulta para la banca múltiple. En este caso, Bandex acompaña la banca múltiple en mitigar los niveles de riesgos que pueden tener determinadas operaciones. No compite con la banca múltiple”, expuso.

Sobre el tema de las exportaciones, Guarocuya Félix tiene muy claro que no se puede hacer un cambio de un día para otro en lo que respecta al volumen, especialmente porque muchas veces eso depende de una serie de factores que escapan a las condiciones internas. Sin embargo, resaltó todo el esfuerzo que se viene haciendo en este año desde el ámbito público y el privado. 2018 ha sido declarado por el Gobierno como de Fomento a las Exportaciones. Resaltó que contar con una estrategia clara es fundamental.

Bandex en lo que tiene que ver con la exportación puede ser tan amplio y diverso, que no solo estaría financiando parte del proceso productivo. Félix habla de productos exportables y productos terminados. “Recuerden que nosotros exportamos no solo bienes, sino también servicios. Para eso, el Bandex, dentro de su estrategia ha definido seis sectores estratégicos, que son: manufactura, sector minero y metalúrgico, agropecuaria, servicios turísticos, servicios de transporte y servicios de construcción”, sostuvo, en respuesta a una pregunta formulada por la editora de elCaribe digital, Sandra Guzmán.

“Digamos que son la segmentación metodológica para el banco poder aproximarse a todos los sectores que dinamizan la actividad, porque son exportadores, tienen vocación exportadora o son internacionalizables. Esto es importante. Yo diría que el mayor aporte que podemos dejar es la internacionalización de la empresa”, indicó Guarocuya Félix.

La visión del empresario

El presidente de Adoexpo, Álvaro Sousa, aseguró que en 2018 el sector exportador tendrá grandes logros en la parte de legislación y normas. “Hay especialmente dos cosas que esperamos tener antes de que cierre el año, que son: Una estrategia nacional de fomento y una estrategia de promoción de exportación”, planteó.

La estrategia de las exportaciones debe contemplar la parte de competitividad y de innovación, viendo a largo plazo qué es lo que República Dominicana va a exportar en los próximos cinco o diez años. Tenemos que ver esa transición que ya tuvimos en el pasado, por ejemplo, en el tema textil en zonas francas, donde hemos ido incorporando los dispositivos médicos y -por tanto- no dependemos en un cien por ciento de la parte de textil, sino que llevamos involucrados nuevos productos dentro de lo que es nuestra oferta”, sostuvo.

Según Sousa, el hecho de que se haya declarado el año de Fomento de las Exportaciones crea las bases para que se avance mucho más de lo que se ha avanzado hasta ahora. Aprovechó para resaltar la sinergia existente entre el sector público y privado. “El hecho de que estemos sentados aquí el gerente general del Bandex y el presidente de Adoexpo es un indicativo de eso”, expresó.

Desde el punto de vista del dirigente de Adoexpo, la estrategia de promoción de la oferta exportable en los distintos destinos debe contener no solamente una marca país, sino la utilización de los corresponsales de las embajadas y los consulados dominicanos en el exterior. “Usarlos como una herramienta, como una extensión de lo que es producción dominicana”, agregó. Cuando Álvaro Sousa se refiere a la estrategia nacional de fomento de las exportaciones y a la promoción de las exportaciones prefiere ver ambas cosas por separado. “Bueno, es que no hacemos nada teniendo la estrategia si no tenemos la promoción y no hacemos nada teniendo la promoción si no contamos con la estrategia”, explicó.

“Hemos resaltado, por ejemplo, que el Caribe compraba en productos unos 27 mil millones de dólares al año y que República Dominicana apenas suplía 160 o 180 millones. Partiendo de eso, el Estado vio una gran oportunidad con el sector privado de diversificar las exportaciones y de incrementarlas, sin limitar los esfuerzos”, dijo Sousa. Recordó que partiendo de datos como esos se han ido trazando acciones puntuales y realizado actividades como fue el Foro Caribe, en noviembre de 2017, así como una misión que se organizó para visitar las islas del Caribe a inicios de 2018, y en marzo se celebrará el Hub de Santo Domingo.

Aseguró que la declaratoria de Año de Fomento de las Exportaciones es mucho más que un simple enunciado.

Mientras, Guarocuya Félix aseguró que la principal herramienta con que cuenta el Gobierno para una política activa de exportación en este momento es el Bandex.

“Es un banco especializado precisamente para ofrecer servicios financieros sobre todo al sector exportador, para facilitarle o suplir las necesidades que tiene el exportador. Bandex es un canal para la colocación de crédito y pasamos del lugar 19 hace poco más de un año al lugar 10 como banco en República Dominicana. Dijo que otro canal importante que piensa activar el Bandex es el correspondiente al segundo piso. Eso quiere decir que el canal de colocación de los recursos no solo va de forma directa sino a través del resto de la banca”, dijo. Guarocuya Félix aseguró que el Bandex ha despertado mucho interés en los distintos actores del sector exportador.

Lo importante de haber sido admitido en Berna

Guarocuya Félix aprovechó el encuentro de ayer para resaltar lo que significa que el Banco Nacional de las Exportaciones de República Dominicana haya sido admitido en la Unión de Berna, la red más importante de instituciones de financiamiento y cobertura de riesgo a las exportaciones del mundo, fundada en enero de 1934.

La entrada del Bandex fue por el Club de Praga, uno de los organismos de la Unión de Berna en el que recibirá información y apoyo en la medida que avanza su establecimiento y desarrollo, así como participar de un espacio para abordar las situaciones propias de la comunidad de fomento a las exportaciones en la que, como banco recién formado, trabaja para insertarse. El Club de Praga de la Unión de Berna agrupa a las agencias y bancos de exportación de países de menor desarrollo relativo. La Unión de Berna fue fundada por tres aseguradoras de crédito privadas de Francia, Italia, España y el representante del sector público del Reino Unido.

¿Dinero de quién?

En el banco puede invertir todo el que quiera, quedando claro hasta cuánto pueden colocar las empresas, según el ramo del que sean”.

Guarocuya aclara

El dueño del banco es el Gobierno, pero el banco es privado. Lo regula la legislación privada (Ley de Sociedades y la Monetaria y Financiera)”.