Santana espera cruzar barrera de los 30 jonrones

Dijo que aprovechará las condiciones que le ofrece el estadio de los Filis para lograr esa meta por segunda vez en su carrera

En su carrera de ocho temporadas en las Grandes Ligas, Carlos Santana solo ha cruzado la barrera de los 30 cuadrangulares en una ocasión. Eso ocurrió en 2016, cuando conectó 34 con Cleveland. Llegar otra vez a ese registro es una de las metas del nuevo inicialista dominicano de los Filis de Filadelfia. Para hacerlo quiere aprovechar las facilidades que le ofrece el Citizens Bank Park, un estadio que es considerado bueno para los bateadores.

“A la pelota hay que darle”, dijo Santana vía telefónica a elCaribe desde Clearwater, Florida, sede de entrenamiento de los Filis.

“Siempre he dicho que los lanzadores a veces no son ingenuos y en estos casos hay que hacer ajustes. La pelota no cambia. Va a seguir. Si el estadio es bueno para batear, lo que hay que hacer es aprovecharlo”, agregó.

Durante su estancia con los Indios de Cleveland (2010-2017), Santana tuvo cinco campañas pegando al menos 20 cuadrangulares. La estación pasada concluyó con 23. Lo que Carlos no pudo lograr con los Indios fue remolcar 100 carreras. Santana espera ser más agresivo en el plato en la venidera campaña que comienza el jueves 29de marzo.

“El año pasado estuve un poco agresivo. Me ponché menos (94 veces). Eso fue un factor que me ayudó mucho. Vamos a continuar con ese mismo estilo de juego, lo único es que si la bola está ahí, hay que hacerle swing. Antes estaba un poquito más paciente. Ahora vamos a atacar más y hacer las cosas como siempre la he venido haciendo”, sostuvo el jugador, quien en diciembre pasado pactó por tres temporadas y 60 millones de dólares con Filadelfia.

Rol con los Filis

A su llegada a los entrenamientos, Santana dijo que está dispuesto a jugar donde el dirigente Gabe Kapler entienda, aunque reconoce que la posición donde más a gusto se siente es en la primera base.

“Todavía no sé cuál será mi rol. Me imagino que voy a estar en la primera base. Tampoco sé cuál será el turno que agotaré en la alineación. Apenas tememos unos cuantos días que los entrenamientos iniciaron. Falta mucho por hacer”, expuso.

Sobre regresar a defender la receptoría, Santana dijo que no está en sus planes volver a estar detrás del plato en las Grandes Ligas.

“No. Receptoría no. Es la primera base normal. Y para qué volver si estoy bien en la primera base. Déjame ahí en la primera que es lo que me gusta. Ahí es que me siento bien”, señaló en tono de broma el jugador capitalino.

Por su paso en las Mayores, además de salvaguardar la receptoría y la inicial, Santana también ha visto acción en los jardines derecho e izquierdo, así como la tercera base.