Jazz a la dominicana

El Día Internacional del Jazz se celebra hoy, efeméride instaurada por la UNESCO en el año 2011

La República Dominicana tiene méritos para formar parte este lunes de la celebración del Día Internacional del Jazz. Mucho antes de ser una nación creadora de la bachata, ya el género musical nacido en el ocaso del siglo XIX en los Estados Unidos, y que se propagó en el mundo a lo largo del siglo XX, llamaba la atención de músicos y promotores locales en los años 50 y 60, como Tutín Beras Goico, Homero León Díaz, Federico Astwood (Jazz Astwood), Freddy Ginebra y Rafael Solano, entre otros.

Pero el “jazz del patio” comenzó a tener rostro propio con una discografía que inicia en 1975, cuando ya el sonido de maestros como Tavito Vásquez (un saxofonista que ha impactado a generaciones, inclusive internacionales, según el investigador cultural y productor del programa Música Maestro, Alexis Méndez) ya le imprimían a la atmósfera del jazz. Al hacer un repaso por la discografía jazzística dominicana, Fernando Rodríguez de Mondesert, conocido como “el genio detrás de Jazz en Dominicana” y testigo de la evolución de este género, sostiene que el punto de partida del movimiento en el país es el álbum del maestro Darío Estrella que reproduce el Concierto Jazz Astwood (1975). Años más tarde aparecen Guillo Carías & 4+1 4+1 (1981) y Guillo Carías & 4+1 Sobre la Grama (1984). Un hecho trascendental se registró en 1985, con el debut del famoso pianista Michel Camilo con su trío al ritmo del disco Why Not?, en el Carnegie Hall de Nueva York, que elevaría hasta el día de hoy la marca indeleble dominicana en el mundo del jazz.

Guardando distancia a la carrera del virtuoso pianista, fueron sumándose trabajos como Crispín Fernández & Licuado Vol. 1 (1990), Alex Díaz y Son de la Calle Black Jazz (1990), Darío Estrella Merengue Jazz & Capricornio (1992), Mario Rivera El Comandante – The Merengue Jazz (1994), Alex Díaz Sitting Bull Dance (1995), Crispín Fernández & Licuado Vol. 2 (1997), Guy Frómeta Cuarteto (2003), Alex Díaz y Son de la Calle En Vivo (2004), Alex Díaz & The Bebop Boogaloo Kings (2006), Darío Estrella y Orquesta en vivo en Casa de Teatro (2006), Crispín Fernández & Licuado Vol. 3 (2007) y Oscar Micheli Trío Swimming Notes (2007). Para Rodríguez, es a partir del 2009 que el “jazz del patio” se va incrementando con marcada dominicanidad.

Desde entonces surgieron Alex Díaz y Son de la Calle Merengue Jazz King – Homenaje a Mario Rivera (2009), Yasser Tejeda & Palotré Mezclansa (2009), Alex Díaz & His Merengue Jazz Beyond 145th Street (2011), Sandy Gabriel Jazzeando (2011), Sly De Moya & the Latin Bars (2011), Anthony Jefferson & the Jefferson Faculty (2011), Alex Díaz Seven (2013) y Oscar Micheli Trío A New World (2013).

Otros importantes aportes llegan con Pengbian Sang & Retro Jazz en Jazzeando el Cancionero Dominicano Vol. 1 (2013), Anthony Jefferson (norteamericano) But Beautiful (2013), Josean Jacobo Setting Things in Order (2014, Pengbian Sang & Retro Jazz Jazzeando el Cancionero Dominicano, Vol. 2 y Sly & the Caribbean Jazz Collective Sly & the Caribbean Jazz Collective, Vol. 1 (2014), Isaac Hernández 5tet Perspectiva (2015, Sócrates García Back Home (2016), The Dominican Jazz Project The Dominican Jazz Project (2016), Pavel Polanco-Safadit The Other Side (2016), Alex Díaz & Sto. Dgo. AfroJazz En Vivo desde Miami (2016), Proyecto Piña Duluc Live (2016), Josean Jacobo Balsié (2017), Ernesto Núñez Belucity (2017), Alex Díaz & Sto. Dgo. AfroJazz Merengue Orgánico (2018) e Isaac Hernández Raíz (2018); sin dejar de destacar los aportes de Rafelito Mirabal.

Nueva generación. El músico Josean Jacobo es considerado como uno de los talentos más convincentes de la “nueva generación de exploradores de jazz latino”.

“Josean Jacobo y su grupo Tumbao están a la vanguardia de la creación de una fusión propicia de modismos folclóricos dominicanos y estilos instrumentales contemporáneos”, resaltó la Revista Latina. El pianista inició principalmente con composiciones originales de Latin Jazz Nouveau, pero ahora se ha volcado al jazz afrodominicano, una mezcla de ritmos de su tierra natal con otros sonidos vanguardistas del jazz.

Mezcla atractiva. Yasser Tejeda y su grupo Palotré se inscriben dentro de la mezcla del jazz y el folclore dominicano.

Nacido y criado en Santo Domingo, es graduado de la Berklee College of Music y en la actualidad trabaja con artistas como Deva Mahal, Irka Mateo y Jeremy Bosch. No solo en el jazz, también a lo largo de 2014 realizó una gira con el ganador del Premio Grammy Latino, Prince Royce. Además de su trabajo en los Estados Unidos, donde actualmente reside, Yasser ha tocado y grabado con artistas dominicanos de la talla de Xiomara Fortuna y Luis Dias. Este año Yasser Tejeda estrenará su segundo disco.

El Gran Soberano. El afamado y virtuoso pianista de jazz Michel Camilo es una gloria en la música dominicana y un nombre de referencia en la escena jazzística mundial. “Su música es un deleite para los sentidos; su entrega, armonía, alegría y sentimiento le han hecho merecedor de críticas excelentes doquiera que se presenta”, expresa el también productor Fernando Rodríguez de Mondesert. El pianista y compositor ha sido ganador de Grammy, Emmy, Latin Grammy y premios Soberano (incluido el Gran Soberano). Desde Why Not? (1985) hasta Live in London (2017) compila 24 álbumes.

Volumen notable. Pengbian Sang & Retro Jazz se preparan para presentar “Jazzeando el Cancionero Dominicano, Vol. 3”, el próximo 19 de mayo, en un concierto que se ofrecerá en la Ciudad Colonial. Quienes tienen referencia de las dos anteriores producciones saben de la calidad de este importante proyecto musical que ha tenido repercusión dentro y fuera de la frontera dominicana. Pengbian Sang, ganador de premio Soberano 2014, nació en Santiago y se graduó en Berklee College of Music. Ha compuesto música para varias películas dominicanas, entre ellas “Nueba Yol” y “Perico Ripiao”.

Celebra 20 años. Sandy Gabriel es uno de los más nobles referentes del jazz que está en constante movimiento en la escena local. Desde que en octubre de 2011 presentó el primer disco “Sandy Gabriel & Pop Jazz Ensamble ”, en un concierto en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”, no ha parado de trabajar en los escenarios más importantes de su tierra natal.

El 2018 promete ser un gran año para el músico, ya que celebra dos décadas de carrera y se va de gira en junio, a Carolina del Norte, junto a Guy Frómeta y David Armengó para dar clínicas en universidades importantes de Estados Unidos”. fuente externa