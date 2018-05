Pastillas podrían durar más si se guardan adecuadamente  

Aun así, mucha gente, incluso doctores, usan medicamentos vencidos mucho después de la fecha en que expiraron.

“Creo que todo mundo lo hace”, dijo la doctora Jennifer Lowry, experta en toxicología en el Hospital Pediátrico Mercy de Kansas City, Missouri.

Pero de todas formas la mayoría de los medicamentos expirados son desechados.

“Probablemente estamos tirando a la basura entre 60.000 y 70.000 millones de dólares al año”, calculó Ajaz Hussain, presidente del Instituto Nacional para la Educación y Tecnología Farmacéutica. Hussain, ex funcionario de la FDA, dijo que él no duda en utilizar medicamentos caducados.

Varias organizaciones médicas han exhortado a la FDA a que extienda las fechas de expiración, pero la agencia federal ha dicho que no está segura de tener la autoridad para hacerlo. Recomienda a los fabricantes de medicamentos que hagan eso de manera voluntaria, pero las empresas tienen pocos incentivos financieros para realizarlo.

Cuando surge una escasez aguda de algunos medicamentos, la FDA permite que las farmacéuticas extiendan las fechas de expiración si es que tienen información que indique que todavía están en buen estado. Eso ocurrió este año con la escasez de solución salina para hospitales, así como con un fármaco contra convulsiones el año pasado y durante la escasez de Tamiflu en el 2013.

Varios estudios sobre medicamentos expirados que fueron guardados adecuadamente, en su mayoría pastillas, indicaron que estos conservaban toda su efectividad o casi toda, algunos incluso muchos años después de la fecha de caducidad. En un caso, botellas de analgésicos, antihistamínicos y otros medicamentos de la década de 1960 que nunca fueron abiertas, seguían siendo bastante potentes cuando se les realizaron pruebas medio siglo después.

La FDA y el Departamento de Defensa tienen un programa conjunto que realiza pruebas periódicas a los lotes de antibióticos y otros fármacos en la reserva nacional para posibles epidemias infecciosas y ataques químicos. Los resultados han sido repetidas extensiones anuales que han representado un ahorro de miles de millones de dólares.

Expertos dijeron a The Associated Press que no saben de casos de pacientes que hayan resultado perjudicados por consumir medicamentos caducos. Las excepciones son las aspirinas y el antibiótico tetraciclina, que se pueden deteriorar poco después de la fecha de vencimiento.

Pero, para los consumidores, es difícil saber lo que es seguro y lo que es riesgoso.

“Creo que es perfectamente seguro utilizar los medicamentos un año después”, dijo el doctor Ali Raja, médico de emergencias en el Hospital General de Massachusetts en Boston.

Pero los expertos piden no utilizar medicamentos líquidos, insulina y demás fármacos inyectables que requieren refrigeración y hayan caducado. Se deterioran más rápido que las píldoras, especialmente si no se mantienen fríos.

Lo mismo sucede con los medicamentos que no están almacenados de manera apropiadas. Las medicinas que se guardan en áreas muy húmedas o con temperaturas variables — como los gabinetes del baño — o permanecen expuestos a luz directa se degradan más rápido y pueden perder sus propiedades.

En vez de eso, hay que guardarlos en lugares frescos y oscuros, aconseja Michael Gaino de la American Society of Healthsystem Pharmacists.

Además, no deben colocarse píldoras distintas en la misma botella ya que los químicos podrían interactuar. Tampoco es recomendable ingerir píldoras descoloridas, pulverizadas o con olores demasiado fuertes, ni líquidos turbios o cremas secas.

¿Y qué hay sobre las EpiPens, las costosas inyecciones de emergencia que las personas con alergias severas llevan como medida preventiva? Su vida útil es de alrededor de año y medio. Pero varios estudios han demostrado que su potencia se reduce lentamente a menos que sean expuestas al calor o la luz.

“Sabemos que las EpiPens caducas pueden funcionar”, comentó Lowry. Las personas deben utilizarlas de inmediato y después apresurarse a la sala de emergencias, resaltó.