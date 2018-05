Víctor Manuel pide perdón a Medellín por letra de canción

El cantante de salsa Víctor Manuelle le ofreció disculpas alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y a todos los colombianos por la letra de la canción “Amarte Duro”, que canta junto al exponente urbano Farruko, a raíz de la polémica que provocara una de sus estrofas que dice: “donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca’ e Medallo. Y no soy Pablo, pero tú sabe’ lo que te hablo (…)”. Otra de las frases que generó rechazo en redes sociales dice: “A diario, te juro que no aguanto las ganas. Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

“Con el respeto y la humildad que me inculcaron, acepto que lo que hice en la canción no es agradable, y aunque no llevara mala intención, me equivoqué y pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieran sentirse ofendidos”, aseguró el artista en la carta que escribió y que fue divulgada por el alcalde en su cuenta de Twitter.

Gutiérrez había escrito en su red social: “Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín. Como mínimo esperamos de ustedes una disculpa pública con nuestra ciudad y con las mujeres”. Y exigió a los artistas unas disculpas públicas.

A continuación carta del artista

Honorable Federico Gutiérrez:

Me dirijo a usted con mucho respeto con relación a la controversia creada con la canción “Amarte duro”.

La carta con fecha de hoy Antes que todo, gracias por primero partir de la buena fe dar el beneficio a la duda de que no se hizo con mala intención y a conciencia. Jamás sería capaz de ofender a nadie con intención premeditada y menos a Medellín, ciudad que me ha regalado tanto amor durante toda mi carrera, que siempre ha sido una intachable y de mucho respeto.

La música, al igual que cualquier arte, permite al artista jugar metafóricamente con cualquier idea aunque no la apoyes. Sería como pensar que cada actor colombiano o de Medellín que ha participado en series de narcotráfico que se graban a Colombia no ama a su país o que apoya el narcotráfico y que hay que vetarlos. Aun así con el respeto y la humildad que me inculcaron, acepto que lo que hice en la canción no es agradable, y aunque no llevara mala intención, me equivoqué y pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieran sentirse ofendidos.

Ya me había expresado anteriormente y me había disculpado por las palabras que la gente entendió como violencia de género. Ya tomé cartas en el asunto e hice una versión donde se corrigen ambos errores graves. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo nuevamente, es de humanos equivocarse y de sabios pedir perdón.

Ahora me encantaría pedirle un favor, si considera mis disculpas sinceras y de corazón, deme la oportunidad y publique mi disculpa en sus redes, ya que llegaría a más personas y su respeto y credibilidad me ayudaría mucho a que Medellín entienda que estoy completamente arrepentido y avergonzado con lo sucedido.