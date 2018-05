Diputados no logran quórum para conocer ley de partidos

Danilistas y perredeístas se ausentaron. Maldonado dice en la CD no hay votos para pasar ley

La ausencia de la bancada oficialista y sus aliados perredeístas, así como una parte de los diputados perremeístas, evitó que fuera conocido ayer el proyecto de ley de partidos por falta de quórum.

A la sesión de la Cámara de Diputados que estuvo pautada para las 11 de la mañana, sólo asistieron 90 representantes y se requería al menos 96 para iniciar la sesión. De acuerdo a la Constitución, se necesita la mitad más uno de la matrícula de 190 para sesionar.

Los legisladores peledístas de la corriente del expresidente Leonel Fernández llegaron antes de la hora pautada. Se alistaron a esperar sus colegas para solicitar que el proyecto de ley fuera liberado de trámite y se conociera en ese escenario. El momento nunca llegó. Contaban con el apoyo de sus aliados coyunturales contra las primarias abiertas del Partido Revolucionario Moderno, pero faltaron 10 de estos, con los que se completaba la mayoría requerida.

En el Salón de la Asamblea, donde estuvo pautado el encuentro, los ánimos estuvieron controlados hasta la llegada del pase de lista. Los danilistas se mantuvieron reunidos en su bloque viendo el desenlace mientras el vocero, Gustavo Sánchez, conversaba en el salón con el resto de sus colegas.

El presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, tuvo que recesar por media hora para “ver si completaban quórum”. El momento fue aprovechado por el vocero del PRM, Alfredo Pacheco, para hacer un llamado a los compañeros de bancada que no estaban presentes a que se acercaran y acataran los lineamientos del partido, es decir, votar contra las primarias abiertas que aprobó el Senado de la República.

El llamado no fue oído por Wandy Batista, Andrés Bernard (Templa), Dionisio de la Rosa, Amado Díaz, Jacqueline Montero, José Morel, Sergio Moya, Adelis Olivares, José Luis Rodríguez Hiciano y Eduard Jorge, ocho de estos de la corriente del expresidente Hipólito Mejía.

Amado Díaz, en representación de los diputados ausentes, manifestó que hubo puntos que como bloque no fueron tratados, y no estaban de acuerdo con que la pieza fuera conocida ayer.

Dijo que el punto de las primarias no estaba en discusión y que acogerán la línea dictada por la dirección ejecutiva del PRM.

Danilistas dicen había un desorden

Luego de que la sesión fuera suspendida, los diputados danilistas junto a los perredeístas, ofrecieron una rueda de prensa donde justificaron la ausencia alegando que no había condiciones para conocer la ley de partidos.

“Se estaban planificando muchísimos desórdenes, porque hay quienes entienden que la ley debe ser aprobada como ellos entiendan y no es así. La ley va a ser aprobada como decida la mayoría de los legisladores”, expresó Miriam Cabral en representación del grupo.

Dijo que para ellos asistir “faltaba que hubiera el respeto de lugar y no que se tramara hasta el desorden que estaba planificado en un espacio tan sagrado como ese Salón de Asamblea”.

Aseguró, no obstante, que tienen los votos para poder aprobar el proyecto, tal como se sancionó en el Senado.

El vocero del PRD, Radhamés González, sostuvo que la bancada no estuvo presente, porque le harían quórum a los que están contra las primarias abiertas.

Maldonado dice en Cámara de Diputados no hay votos

Maldonado consideró que con este aplazamiento de la sesión hasta el próximo miércoles “no ganó o perdió ningún sector, sino que perdió el país”.

“Aquí está prácticamente la mitad del Congreso, diciéndole que no, a ese proyecto. No hay más nada que discutir, aquí lo que procede es que los actores del sistema político de nuestros partidos entiendan esta realidad y no sigamos dividiendo a la familia dominicana”, enfatizó Rubén Maldonado, visiblemente molesto.

Insistió que el momento es propicio para llamar a la reflexión y entender que el proyecto de ley de partidos no tiene posibilidades de ser aprobado sin contar con el consenso de todas las fuerzas.

Minoritarios asistieron a sesión

De los partidos minoritarios que tienen presencia en el Congreso asistieron el PQDC, Moda, PPC, Frente Amplio y Alianza País.

Merán dice es penoso bancada no asista

El presidente de la comisión especial que estudia la ley de partidos en la Cámara Baja, Henry Merán, calificó como penosa la actuación del bloque del PLD. Expresó que lo correcto es colocarse del lado de la institucionalidad. Máximo Castro Silverio, vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano, manifestó que hasta que los distintos sectores se sienten en la mesa de la negociación, el país no tendrá ley de partidos. “Nosotros estamos aquí por principio porque somos los guardianes de esta propuesta, que la hemos mantenido viva todo el trayecto que ha caminado en el Congreso Nacional”, dijo. De los 11 del Partido Reformista Social Cristiano que forman el bloque, hubo 11 presentes y dos presentaron excusas.