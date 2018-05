Un día y una estrella para Zoe en Hollywood

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña develó ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, luego de escuchar al director James Cameron y la actriz Mila Kunis exaltar su carrera y su faceta como madre, compañera y amiga.



“Es increíble cómo la vida es un completo círculo. Recuerdo esos días cuando estaba en un grupo de teatro en Brooklyn, llamado Faces; si alguien me hubiese dicho, en ese entonces, que yo terminaría aquí hoy, hubiese dicho: -¿¡En serio!? ¡Fuera de aquí!-, no porque no creyera en mí, sino porque no podía costearme un ticket de avión con el salario de actriz en esa época”, narró al recibir la noticia de que el tres de mayo fue declarado Día de Zoe Saldaña en Hollywood.

Zoe recordó su primera vez en el Paseo de la Fama, cuando era estudiante. Vio estrellas de Arnold Schwarzenegger, Andy García y Bruce Willis, entre muchas otras, y se preguntaba si sería posible para alguno de ellos, sus compañeros de actuación, terminar ahí algún día.

“¿Ustedes creen que la gente como nosotros realmente lo logra?”, preguntó a sus hermanas esa noche. “¡Claro que sí!”, respondieron ellas en un grito de esperanza que alentó a Zoe. “Ha sido un gran camino y no ha terminado; he amado cada minuto”, agregó visiblemente emocionada.

La actriz de cintas como Avatar, Star Trek y Guardianes de la Galaxia, entre otras, dijo que tener un sueño es solo el paso uno. “El segundo es remangarnos la camisa, trabajo duro, la persistencia, pasión, perseverancia, fallar a veces y seguir adelante. Si no funciona, te sacudes el polvo e intentas de nuevo”, resaltó.

Durante el evento, se reveló que fue confirmada para las partes dos, tres y cuatro de Avatar, de James Cameron, y que la segunda, actualmente en proceso de rodaje, saldrá en el 2020.

“Zoe ha interpretado a mujeres que son un modelo a seguir para la juventud: inteligentes, íntegras, auténticas… pero el rol que más le importa es el de ser madre y de alguna manera hace todas estas cosas maravillosas y es madre de tres niños, ella es una fuerza de la naturaleza y es maravilloso trabajar con ella”, manifestó Cameron.

Previamente, la actriz Mila Kunis, con quien comparte una amistad de hace casi dos décadas, la describió como inteligente, divertida, honesta y auténtica. “Habla tres e idiomas, y otros que James Cameron inventó; entiende que la vida es algo que se vive, amante del arte y de lo que hace”, agregó Kunis.

Perseverar

“Tener un sueño es solo el paso uno; el segundo es remangarnos la camisa, trabajo duro, la persistencia, pasión, perseverancia, fallar a veces y seguir adelante”, dijo Zoe.