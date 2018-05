Termina reunión de emergencia del PRM; no dan detalles

Concluyó casi al mediodía la reunión entre la alta dirección y el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno –PRM-, que se efectuó en la casa del presidente de la organización, Andrés Bautista.

A la salida del encuentro, ninguno de los presentes quiso ofrece detalles de o tratado bajo el argumento que será en la tarde cuando se ofrecerá la información.

A la reunión asistió el ex presidente y aspirante presidencial Hipólito Mejía; Luis Abinader, ex candidato presidencial; Carolina Mejía y José Ignacio Paliza, nuevos secretaria general y presidente del partido –los cuales no se han juramentado todavía-. También Jesús Vásquez.

La reunión se produjo luego del impasse surgido en el PRM por la posición asumida para las primarias en el proyecto de ley de partidos. Unos diputados no acudieron a la sesión donde se conocería la pieza luego de que Mejía dijera el partido decidió apoyar las primarias cerradas sin consultarlo y que él era partidario de las modalidad abiertas.

