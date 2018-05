La marca Splenda lanza su nuevo producto

Ejecutivos de la marca de endulzantes Splenda presentaron el nuevo Splenda Naturals Stevia, para los amantes de los productos naturales bajos en calorías.



Splenda Naturals Stevia da al consumidor la oportunidad de desarrollar mejores hábitos alimenticios al reducir las calorías del azúcar haciendo pequeñas sustituciones al endulzar sus alimentos y un aliado para quienes buscan llevar un estilo de vida saludable sin dejar de disfrutar de lo dulce, explicó Viviana Morales, gerente de la marca para República Dominicana. Añadió que “Splenda Naturals Stevia es un endulzante con ingredientes 100% natural, apropiado para personas con dieta vegetariana, porque no contiene ningún producto animal, contiene menos calorías, hecho con extracto de alta pureza de hoja de stevia, eritritol y azúcar. Sus ingredientes no han sido modificados genéticamente; además, no aporta sabores o colores añadidos y no contiene ingredientes artificiales”.