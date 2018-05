Medina dice no mediará en diálogo por Venezuela

El presidente Danilo Medina dijo que no volverá a participar en el diálogo que busca una salida a la crisis de Venezuela.



“Conmigo no ha hablado y yo no creo que participe en el diálogo”, dijo Medina, refiriéndose a las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien en la víspera dijo que luego de las elecciones del 20 de mayo se volvería a reunir con la oposición en Santo Domingo. “Una vez que el pueblo de Venezuela ejerza su soberanía y me elija presidente en las históricas elecciones del domingo 20 de mayo, de manera inmediata voy a convocar a un gran Diálogo Nacional por la Paz. He pedido apoyo al presidente Danilo Medina de Rep. Dominicana”, posteó Maduro en su cuenta de Twitter.

Maduro, que busca la reelección, aseguró que abriría las compuertas de “un gran diálogo nacional” con sus adversarios políticos, con el objeto de fomentar la convivencia y consolidar la paz pública en Venezuela.

Medina dijo que su homólogo venezolano no le ha comunicado su intención de reanudar el diálogo con la oposición y rechazó la posibilidad de participar en él.

El presidente dominicano y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fungieron hasta febrero como mediadores entre el gobierno y la oposición de Venezuela en busca de soluciones a la crisis política y económica que afecta a esa nación sudamericana.

Luego de seis meses de conversaciones y del establecimiento en diciembre de 2017 de una mesa de negociación en Santo Domingo, el diálogo se rompió el 7 de febrero cuando los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática rechazaron suscribir un borrador de acuerdo que fijaba para abril las elecciones presidenciales. La oposición sugería que los comicios se celebraran en el segundo semestre del año.

Ambos grupos negociaban una agenda que incluía garantías de transparencia para la celebración de los comicios, la liberación de los presos políticos y la creación de un puente humanitario para abastecer alimentos y medicinas. Por su parte, el gobierno exigía que la oposición reconociera las facultades de la Asamblea Nacional Constituyente.