Franklin Almeyda abandona programa de TV en vivo molesto por una pregunta que le hicieron

Franklin Almeyda Rancier, miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana -PLD- abandonó abruptamente un programa de televisión que le estaba realizando una entrevista en vivo, en una reacción a una pregunta que le hicieron los conductores del espacio.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves en el programa “Despierta RD”, transmitido por Telecentro, canal 13, el cual es conducido por los periodistas Alberto Caminero y Pedro Jiménez.

El político reaccionó de esa manera ante una pregunta que le hizo uno de los conductores del programa sobre la corrupción. Antes de irse del programa, Almeyda Rancier acusó al periodista Pedro Jiménez de confundir y manipular el tema.

“Ese es otro tema, amigo mío no confunda los temas, si lo está confundiendo y lo está manipulando y no lo acepto… entonces yo me voy”, dijo y se paró del asiento, se quitó el micrófono mientras Alberto Caminero le pedía que se quedara.

Mientras abandonaba el set de grabación, jiménez le decía que él se estaba comportando de una manera irrespetuosa y malcriada y le pidió disculpas al público, mientras mantenía un cruce de palabras con el político.