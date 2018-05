“Chowfan es un proyecto que une a RD y China”

Sería la primera coproducción cinematográfica entre ambos países

María Victoria Hernández es una dinámica y talentosa cineasta dominicana que ha tenido la idea de impulsar un proyecto cinematográfico dominico-chino.

¿De qué trata tu proyecto y con quiénes te has reunido?

Chowfan es un largometraje de ficción, de género comedia romántica con importante incidencia de música y baile para una audiencia principalmente juvenil. El proyecto surgió de un guión e idea de Eduardo Jaar y comenzó su proceso de desarrollo en un taller impartido en el 2013 por Yolanda Barrasa y Tanya Valette en Funglode, con el auspicio de la DGCine. Desde el primer momento me enamoré de este proyecto, pero no lo visualizaba como directora, por lo que tengo cinco años empujando este, mi primer proyecto de largometraje como productora. Compartimos el proyecto con varios directores locales, hasta que gracias a Tanya pudimos encontrar en Pablo Lozano (un director versátil, con un fuerte y fresco background musical) la visión y energía que buscábamos para llevar adelante la dirección del filme.

Mi prioridad para esta idea siempre ha sido consumar lo que sería la primera coproducción entre República Dominicana y República Popular China, trabajo que venimos haciendo desde que participamos con la propuesta en el China Summit del Marché du Film de Cannes en el 2014. Allí pude reunirme con productores de Beijing, Shanghai y Hong Kong, con el objetivo de encontrar el partner adecuado para esta labor. Igualmente, hablamos con distribuidores para varios territorios que, basados en las películas de referencia que hemos estudiado, podrían funcionar para Chowfan.

Me he reunido con varios inversionistas locales a lo largo de los últimos meses, cuyo feedback ha sido positivo pero no hemos cerrado nada hasta ahora, pues no había sido posible dar pasos muy contundentes con el tema de la coproducción hasta que por cuestiones de la vida, la semana pasada el gobierno anunció la apertura de relaciones con la República Popular China, lo cual nos permitirá empezar a avanzar en ese sentido.

¿Con el cantautor Romeo Santos ya has hablado, puesto que te hemos oído con esa idea?

¡No! Romeo es una referencia, una aspiración. Ya que la música es un elemento importante en nuestra historia, queremos un artista Dominicano, con el fin de exportar música dominicana a China.

¿Con cuáles otros actores y actrices ya has tratado?

La actriz principal, y hemos contactado un actor mexicano de ascendencia china para el papel principal, pero no se ha cerrado nada con ningún talento, por temas de mantener apertura para fines de las negociaciones que puedan surgir para la coproducción.

Sabemos de premios y distinciones que has recibido en el cine con tus cortometrajes…

He trabajado en etapa de desarrollo y distribución de festivales de proyectos de varias películas locales e internacionales, entre ellas: Soleí-man (Marruecos) y Buscando a Eimish (España).

¿Y las películas en las que has trabajado?

Como Asistente de Dirección he trabajado en varios proyectos locales como Amor Divino, En tu piel, Flor, e internacionales como XXX3: Return of Xander Cage y All Light Up, entre otros.

Como directora he hecho tres cortometrajes, dos de ellos financiados por One Race Films, la fundación de Vin Diesel y Funglode. Y otro, Saneamiento, el cual filmé con un celular en Los Praditos, a través del cual la realidad dominicana ha viajado por las distintas latitudes del mundo.

Nuestro primer premio fue en Madrid, en el We Art Water Film Festival, a partir del cual el documental viajó por Chile, Edimburgo, Francia, Brasil, Italia, entre otros países, hasta llegar a Korea, donde obtuvimos el premio a mejor documental y formó parte de una selección de Al Jazeera en Doha, Qatar.