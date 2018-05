Circulo de Locutores expresa pesar por muerte de Teo Veras

El Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) informó este jueves que se encuentra sumergido en tristeza por el fallecimiento del destacado locutor, maestro y radiodifusor Teo Veras. Veras murió en la madrugada de un infarto en su residencia a los 67 años.

Ana Daisy Guerrero, presidenta del gremio, lamentó la partida del ícono de la locución dominicana, asesor del Círculo de Locutores y miembro de la Cabina Fama del CLD, Teo Veras, al tiempo de expresar sus condolencias a sus familiares directos y al sector locutoril.

Guerrero caracterizó a Veras, como un maestro y uno de los locutores y radiodifusores más completo de la República Dominicana.

“La locución dominicana ha perdido a uno de los grandes. Cuan sorpréndete ha sido su partida Don Teo, lo recordaremos con todas las bondades del mundo” expresó en una nota de prensa

Manifestó, además, que Don Teo Veras fue uno de los precursores de que la República Dominicana contara con la inserción del fenómeno de la radio digital en la estación radial “Raíces” 102.9 FM.

Los restos de Veras estarán siendo expuestos hoy a partir de las 4:30 de la tarde en la funeraria Blandino, de la av. Abraham Lincoln, Santo Domingo y el Círculo de Locutores Dominicanos, estará montando guardia de honor a las 6:30 p.m.

Teo Veras, Carnet de locutor: 1225.

Bautizado con el nombre de Teófilo Eduardo Veras López, se le consideró como uno de los más capacitados programadores radiales de la República Dominicana y América Latina, y uno de los mejores locutores comerciales del país.

Nació en Santo Domingo el 1ro de agosto del 1950; hijo de Teófilo Ramón Veras y Patria Esperanza López. Desde 1955 curso sus estudios primarios, intermedios y secundarios en los colegios de La Salle, San Juan Bosco y La Milagro de Santo Domingo, respectivamente, graduándose del Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales en 1967.

Posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), para estudiar la carrera de Medicina, la que curso hasta el quinto año, abandonándola definitivamente para dedicarse a desarrollar su verdadera vocación: la locución. Incursionó en el medio radial en el año 1969 a través de Radio Unión de Santo Domingo, donde laboró como locutor y productor de programas musicales.

Entre los años 1970 al 1982 trabajó en Radio HIN hasta 1978, también en Radio Radio y Radio Clarín donde creó y produjo el programa “Clarín Internacional” dirigido a los oyentes nacionales e internacionales.

Por cuatro años de desempeñó como director del programación de Radio Universal. Desde 1973 fue consultor y realizador de campañas publicitarias para radio y televisión, de compañías nacionales e internacionales.

Asimismo de 1982 al 84, fue director de Radio Central A.M-F.M. y Studio 92. Produjo programas de música norteamericana, llegando a difundirlo por las ondas internacionales de Radio Clarín y Radio Televisión Dominicana. En 1988 recibió entrenamiento sobre “Técnicas de producción radial avanzada”, en la Florida Internacional University de la Florida, EE.UU. “Air Personality Plus” y en las secciones de entrenamiento y exposición “Training 99” y “Presentations 99” en Chicago. Illunois, Estados Unidos en 1999.

En el año 1989 presidio la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA; en 1991recibió en Carnet Diamante junto a un grupo de los más renombrados locutores dominicanos, reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Teo Veras está registrado en diferentes publicaciones biográficas nacionales e internacionales, como el “Who’ s Who in theWorld” en EE.UU., “Men of Achievement” de la Gran Bretaña y “Personalidades Dominicanas” de la República Dominicana. Reconocido por los premios El Gordo del Año, La Cotorra, El Dorado, Casandra y Jaycees 72 como Joven Sobresaliente de la República Dominicana. Y en diferentes oportunidades premiado con el “Micrófono de Oro” que anualmente otorga el Círculo de Locutores Dominicanos, además de formar parte de la “Cabina de la Fama” de la locución dominicana.

Fue miembro del jurado examinador, en las pruebas para locutores que imparte cada año la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Locutor exclusivo de diferentes campañas publicitarias, presidente de Teo Veras, S.A., y la 91 FM por varios años.

Creador y productor de Jingles y producciones para estaciones nacionales y extranjeras. Fue el fundador, presidente y director en 1985 de la estación “Clásica Radio” primera emisora en el país dedicada a la música culta y las bellas artes; ocupó las mismas funciones en 1997 de “Cadena de Noticias” con emisiones noticiosas las 24 horas a través de una red de emisoras a nivel nacional.

Fue miembro distinguido del Círculo de Locutores Dominicanos, de la Escuela Nacional de Locución profesor OTTO Rivedra, del Radio Club Dominicano, de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, miembro de la Comisión Consultiva de Telecomunicaciones del país, inspector especial de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, de la Unión Dominicana de Radioaficionados y estuvo al servicio de la Defensa Civil como radioaficionado.

Fue honrado por el Gobierno dominicano con la medalla de la “Orden Heráldica de Cristóbal Colon” en el grado de Caballero. Casado en dos ocasiones, tiene una hija de nombre Purisa.

En el año 2004 casó en segunda nupcias con la señora Betsabé Estepan. Empresario radial de éxito y publicista, produce cada mañana de lunes a viernes “El matutino de Teo Veras”, con música, noticias y comentarios a través de la 91 FM., programa por el que ha pasado lo más exquisito del periodismo de nuestro país. Desde su fundación fue el director de la cadena de estación “Raíces”, la emisora de la fundación Eduardo León Jiménez, con una programación ligera y cultural que lleva a todos los públicos.

Fue autor del libro Las telecomunicaciones en América y República Dominicana, origen y desarrollo. Esta obra fue puesta en circulación en diciembre del 2009, recibiendo el respaldo de los medios de comunicación, radiodifusores y público en general.