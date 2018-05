Difuminarlo todo

No bastó con taladrar y desintegrar las fuerzas que históricamente creyeron en lo mejor para la República Dominicana, y cuyas esencias se materializan en lo que es el Museo Memorial de la Resistencia. Aquello no ha valido, ahora es necesario difuminar el recuerdo mismo de esos seres y sus aportes a la historiografía democrática. Avergüenza leer que las fundaciones Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Amaury Germán Aristy: Manolo Tavárez Justo y Hermanas Mirabal y la Fundación del Museo Memorial de la Resistencia pelean porque esta última obró convenientemente para transferirse el control o la propiedad de tan importante patrimonio. Antes los enfrentamientos facciosos. Ahora, rebatiña por la memoria histórica, para que no quede nada. Uf.