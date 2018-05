El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Copley, manifestó este jueves que no le gustó “la manera y el momento” en que República Dominicana rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con la República Popular China.

“Por la manera y el momento que se hicieron. De nuevo repito que nosotros estamos en derecho de hacernos preocupaciones por la manera y el momento, hablamos mucho con el presidente sobre detalles de esos que no pueden entrar aquí con ustedes, pero cualquier tipo de comercio o de inversión o préstamo que sea o que su efecto no viene a ser beneficio de derechos laborales, protección al medio ambiente, que mejore la transparencia, pero como digo estamos preocupados por cualquier tipo de persona que no (…) que dañe los derechos laborales, que no tome en cuenta las necesidades de comunidades cercanas, o especialmente en cuanto a medio ambiente eso nos preocupa mucho y el récord de China en ese ámbito es bastante claro y registramos nuestra preocupación oficialmente”, adujo.

“No es el gobierno chino, sino a toda la inversión que ellos hacen, vea usted la situación en África o países latinoamericanos que han cambiado su condición, cuál ha sido el impacto? ¿hn mejorado los derechos en esos casos o no?”, contestó cuándo se le cuestionó si su preocupación era por el manejo que da China al tema del medio ambiente.

“Es la manera y el momento, el momento en el estrecho de Taiwán y toda la región indochina está bastante delicada en estos días y el reconocimiento de la República Dominicana. Hasta el 30 de abril eran 20 países, eran una fuente de estabilidad muy importante que se dejó de manera indirecta a causa de esa decisión”, contestó Copley cuando se le pidió que abundara sobre su posición.

Manifestó preocupación por la inversión china en el país porque teme que no tomen en cuenta los derechos laborales, las necesidades de las comunidades locales, “especialmente nos preocupa mucho el tema del medio ambiente”.

Expresó que con Taiwán la República Dominicana gozaba de una fuente de estabilidad muy importante.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el diplomático tras una visita que hizo al presidente Danilo Medina, en el Palacio Nacional, donde trataron el tema.

“Estamos preocupados y estaremos tomando las medidas que podamos para garantizar y mejorar la institucionalidad de este país. Siempre ha sido nuestro interés que la República Dominicana sea un país estable, próspero y democrático y cualquier programa que atente contra eso es preocupante”, subrayó.