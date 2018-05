¿Deben los Azulejos subir a Vladimir Jr.?

Si usted por casualidad se encuentra esta semana cerca del área de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, acepte un consejo y acérquese al Northeast Dental Stadium de Manchester, el hogar de los Fisher Cats, la sucursal Doble-A de los Azulejos de Toronto.

Lo decimos porque existe la posibilidad de que ésa termine siendo una de las últimas veces en las que se podrá ver jugar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. en ligas menores. Aunque el hijo del miembro del Salón de la Fama tiene apenas 19 años, los pedidos para que los Azulejos lo suban de una vez a las Grandes Ligas están aumentando por minuto. El muchacho está casi listo para ascender, si es que ya no está listo.

El joven cañonero batea para .410 en 35 juegos, en los que ha dado 15 dobles, un triple, siete jonrones y ha empujado 40 carreras. Oh, y tiene .453 de porcentaje de embasarse y .683 de slugging.

Todo esto nos lleva al equipo al que se estaría uniendo: los Azulejos han sido uno de los mejores clubes de la Liga Americana en los últimos años, alcanzando la Serie de Campeonato en el 2015 y el 2016. La novena del 2015 era particularmente imponente, llena de talentosos veteranos como David Price y los dominicanos José Bautista y Edwin Encarnación. Pero fueron despachados por los Reales ese año y por los Indios al año siguiente, y luego terminaron perdiendo 86 compromisos en el 2017.

En una temporada en la que muchos equipos han empezado a pensar más en el futuro que en el presente, los Azulejos creen que pueden competir en el 2018. Toronto ha mantenido en sus filis a piezas de cambio como Josh Donaldson, potencial agente libre al final de la temporada, con la esperanza de volver a buscar esa Serie Mundial a la que no pudieron llegar en el 2015 y el 2016. Bautista y Encarnación ya no están y ésta podría ser la última temporada de la vieja guardia, debido a la presencia de Guerrero y de otros prospectos brillando en las menores. Es, indiscutiblemente, un año de transición.

Pero con esa transición viene el dilema de esta temporada. Por un lado, está claro que los Azulejos decidieron no ir con todo en el 2018. No firmaron a ningún agente libre importante, ni cambiaron a ninguna de esas promesas por jugadores listos para el presente. Pero el equipo tampoco se desmanteló. Mantuvieron a Donaldson y sumaron a Curtis Granderson, al venezolano Yangervis Solarte, al cubano Aledmys Díaz y a Randal Grichuk sin hacer mucho ruido. Toronto no se despedirá de Donaldson sin luchar y eso incluye tratar de ganar en el 2018. El equipo no quiere cerrar la puerta de una vez.

Entonces, por eso lado, el plan está funcionando. Los Azulejos tienen récord de 22-22 estando en la División Este de la Liga Americana, probablemente la más fuerte de Grandes Ligas. Y en el contexto de su propia realidad, ése es el problema: los Azulejos están teniendo el año que necesitaban tener el año pasado. Los Mellizos ganaron el segundo comodín de la Americana en el 2017 con 85 triunfos. Eso no será suficiente esta vez. Los Yankees y los Medias Rojas llevan ritmo para terminar con 109 victorias, por lo que ahí básicamente se irá un comodín. Y la lucha por el segundo no será nada fácil, con Angelinos y Marineros mucho más reforzados.

Pero si alguien podría sumarse a esa lucha, podrían ser los Azulejos. Y considerando todo lo que podría cambiar el equipo en el invierno- Donaldson, el mexicano Marco Estrada y J.A. Happ podrían declararse agentes libres- Toronto necesita empezar a darse la mejor oportunidad para ganar la mayor cantidad de juegos posibles ya mismo, o empezar a ofrecer a Donaldson.

Los Azulejos (y los Marineros) son la única posibilidad de que tengamos una carrera competitiva por la postemporada en la Liga Americana. Pero cada victoria cuenta, y las cosas podrían escabullírsele a los Azulejos si no tienen cuidado. Después de todo, están a 3.0 juegos de los Angelinos. Necesitan victorias ya.