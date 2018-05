Martha Heredia quiere cantar y crear una familia

La vida de Martha Heredia ha estado marcada por la música y los escándalos. Sin embargo, tras cinco años en prisión, lo que quiere es casarse, tener hijos y cantar.



“Después de todo lo que yo pasé, eso es lo único que quiero”. Así lo declaró durante una entrevista con elCaribe, previo a solicitar a la prensa dominicana “una oportunidad para avanzar” y dejar su pasado atrás.

La cantante dijo que esa etapa de su vida la deja en el pasado, pero que no la olvida, puesto que ha sido un aprendizaje “muy fuerte”, con el que desea enseñarles a los demás. “Evite el problema; cambie por usted. Valore, mire lo que tiene, porque dormir en una cama de hierro, comer comida que a veces le ves cucarachas pasándole por encima, es muy duro”, narró.

La artista reveló que hizo amigas en la cárcel y que continúa visitando y apoyando a las personas que dejó recluidas, sin olvidar que intentó terminar con su vida en tres ocasiones y que sufrió depresión. Además, también tuvo que dejar de fumar y tomar alcohol, lo cual hacía en exceso. “Tuve que abrir los ojos y ver la realidad de la vida, donde no todo el que te da la mano es tu amigo, no todo el que te abraza te quiere, no todo el que te sonríe quiere lo mejor para ti… eso no existe”, acotó.

Martha aprovechó para aclarar a quienes han cuestionado su cambio, que ya no tiene 18 años, que ahora sus pies están sobre la tierra y que piensa “dejarse llevar de los que saben”.

Cuando “La Baby”, como es conocida, empezó en la música, a los 13 años, navegaba en las aguas del género urbano. Luego, en Latin American Idol abrazó la balada y el pop, y al salir de la cárcel se encontró con una industria totalmente diferente que la ha hecho reencaminarse en sus senderos. “Ahora vengo urbana”, dijo. Pretende mantener la esencia de su música limpia, “que no dañe y que edifique”. Aclaró que no se alejará de la balada y el pop, y que fusionará con miras a cualquier tipo de público, sin entrar en la moda de tiraderas y música vulgar.

La cantante dijo estar abierta a todos los géneros y colaboraciones, y, al preguntársele si eso incluye a su ex pareja Vakeró, agregó que “no hay una persona con la que no grabaría”.

Martha Heredia presentó el videoclip de su nuevo sencillo, “Para toda la vida”, en una versión urbana, el cual formará parte de la producción discográfica en la que trabaja.

Dijo que ha recibido llamadas de artistas internacionales para trabajar en conjunto y el apoyo de la mayoría de la clase artística durante este proceso, lo cual temía cuando se acercaba el momento de obtener su libertad, en febrero pasado.